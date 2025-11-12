HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sección de viento metal de la Filarmónica de Plasencia. Hoy

La Filarmónica de Plasencia ofrece conciertos gratuitos en Casas del Monte y Cabezabellosa

La sección de metales de la agrupación busca llevar este fin de semana un momento de recreo cultural y apoyo a las zonas afectadas por los incendios

Juan Carlos Ramos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

La Filarmónica de Plasencia llevará la música a dos de las localidades afectadas por los graves incendios que asolaron el norte de Extremadura el pasado verano. Con el objetivo de ofrecer un momento de recreo y distracción cultural a los vecinos, la sección de instrumentos de viento metal de la formación actuará este fin de semana en Cabezabellosa y Casas del Monte.

El calendario de actuaciones, ambas con entrada libre, se desarrollará de la siguiente manera: el sábado 15 de noviembre, el concierto tendrá lugar a las 17.15 horas en la Iglesia de San Lorenzo Mártir de Cabezabellosa. Al día siguiente, el domingo 16 de noviembre de 2025, la formación se trasladará a Casas del Monte, donde ofrecerá un recital a las 12.00 horas en la Iglesia de San Fabián y San Sebastián.

El programa musical, dirigido por Luis Manuel Gimeno, incluye una selección de piezas variadas que van desde la música clásica hasta arreglos modernos y tradicionales. El listado de obras que interpretará el conjunto de metales incluye composiciones como Éxodo de Ernest Gold, Fausto de Charles Gounod, Oblivion de Astor Piazzolla, La Traviata de Giuseppe Verdi, o la popular Amparito Roca de Jaime Texidor, junto con arreglos como Old time rock & roll y el conocido Tequila.

La organización ha querido hacer un agradecimiento especial a Julián Martín Paniagua, párroco de Cabezabellosa y Casas del Monte, así como a los ayuntamientos de las localidades por su colaboración. La Filarmónica de Plasencia invita a todos los residentes y vecinos de la comarca a disfrutar de estos recitales solidarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  4. 4 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  5. 5

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  8. 8

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  9. 9 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  10. 10 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Filarmónica de Plasencia ofrece conciertos gratuitos en Casas del Monte y Cabezabellosa

La Filarmónica de Plasencia ofrece conciertos gratuitos en Casas del Monte y Cabezabellosa