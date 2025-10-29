Los festivales de cortos prevén un impacto de un millón de euros Plasencia acogerá del 3 al 8 de noviembre el XIII Plasencia en Corto y el XII Youth Film Festival, con récord de participación

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Plasencia se prepara para una semana de cine que promete un impulso económico sin precedentes. La organización de los dos certámenes que coincidirán del 3 al 8 de noviembre –el XIII Festival Nacional de Cortometrajes Plasencia en Corto y el XII International Youth Film Festival– calcula un impacto económico cercano al millón de euros en la ciudad y en su entorno. Solo el certamen educativo, según los datos aportados por sus responsables, genera ya más de 500.000 euros, una cifra que «podría duplicarse con la suma del festival profesional», por su repercusión directa en alojamientos, hostelería, comercio local y servicios culturales.

Más allá de la dimensión económica, la cita volverá a situar a Plasencia como un referente nacional e internacional en el ámbito del cortometraje profesional y el cine educativo. Este año, las fechas habituales de primavera se han desplazado al otoño, algo que no ha frenado el interés de creadores, centros educativos e instituciones. Al contrario: la participación llega con cifras récord.

El Festival Nacional Plasencia en Corto, clasificador para los Premios Goya y que celebrará su 13ª edición, ha recibido 370 cortometrajes, la cifra más alta de su historia. De ellos se han seleccionado 24 obras que optarán a diez premios, entre ellos el primer premio Plasencia en Corto dotado con 1.500 euros, al mejor cortometraje extremeño y el de mejor animación, ambos con 600 euros, y el Premio Especial del Público con 500 euros. También se mantiene el reconocimiento a la promoción de la igualdad y la no violencia, dotado con 1.000 euros por la concejalía de Igualdad, además de nuevos galardones como el Premio de la Prensa.

Las proyecciones se desarrollarán del 3 al 7 de noviembre en los Multicines Alkázar, mientras que la gala de clausura conjunta con el festival educativo tendrá lugar el sábado 8 en el Teatro Alkázar. La presentarán el actor placentino Chema Trujillo y la actriz Amparo Santolino.

Por su parte, el XII International Youth Film Festival –de carácter educativo y formativo– reunirá propuestas llegadas de 35 países, con 210 trabajos presentados este año, a los que se suman más de 3.300 a lo largo de su historia. Las proyecciones internacionales se celebrarán del 6 al 8 de noviembre en los Multicines Alkázar, con una fuerte presencia de centros de Extremadura, así como de comunidades como Andalucía, Aragón, Madrid o Castilla-La Mancha. También participan producciones escolares procedentes de Italia, Bélgica, Austria, Colombia o Georgia.

Este certamen educativo contará con sesiones especiales para centros escolares. El martes 4 de noviembre se proyectará para alumnado de primaria la película ‘Buffalo Kids’ en el Teatro Alkázar, mientras que ‘Soy Nevenka’, de Icíar Bollaín, se exhibirá el miércoles 5 para estudiantes de secundaria, también con pase abierto en horario de tarde con coloquio incluido.

Además, la programación cuenta con masterclass con destacados profesionales. Carlos Gurpegi abordará la alfabetización audiovisual el viernes 7 por la mañana en la Escuela Oficial de Idiomas, mientras que el reconocido animador Pedro Solís, autor del premiado cortometraje Cuerdas, explicará precisamente cómo se crea una película de animación. Habrá también talleres cinematográficos abiertos al público joven, entre ellos los oficios del cine, otro de teatro para creación de personajes y uno que recreará grabaciones de los ‘Spaghetti Western’ por las calles de Plasencia.