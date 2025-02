El Festival Klexos llega a la tercera jornada

Miércoles, 24 de julio 2024, 07:41 Comenta Compartir

J. C. R. El Festival KlexosLab, también denominado New Music Festival, afronta su tercera jornada de conciertos en el complejo cultural San Francisco. Este miércoles estará protagonizado por Ictus, formación de cuerda y viento con músicos procedentes de diferentes países. Protagonizarán hoy 'An everyday polyphony', ... dentro de un programa que «refleja una práctica musical contemporánea que navega entre los actos de componer, interpretar e improvisar». El concierto se celebrará a las 8 de la tarde, con entrada libre y gratuita.

