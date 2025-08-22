El Festival Folk de Plasencia arranca con fuerza Música de raíz. Fetén Fetén y Ars Nova Napoli desataron el entusiasmo en la primera jornada, con un público que dio ambiente al patio de la Torre Lucía

Juan Carlos Ramos Viernes, 22 de agosto 2025, 07:45 | Actualizado 08:12h.

El patio de la Torre Lucía volvió a convertirse anoche en el corazón palpitante de la música popular con el arranque del XXIX Festival Internacional Folk de Plasencia. El público, que fue llenando el recinto con calma desde el pasacalles de los tamborileros Santiago Béjar, aguardaba expectante hasta que, diez minutos pasadas las 21.30 horas, se encendieron las luces del escenario.

El espacio estaba dividido en dos zonas. La de la derecha, con sillas, se completó rápidamente con familias y asistentes de todas las edades. La de la izquierda, para quienes prefirieron disfrutar de pie, bailando y moviéndose al compás de la música. Esa combinación, ya tradicional, dio lugar a una atmósfera muy cercana, entre lo íntimo y lo festivo.

Los encargados de abrir la cita fueron Fetén Fetén, el dúo formado por Jorge Arribas y Diego Galaz, que desplegó un arsenal de instrumentos insólitos. El serrucho, la flauta-silla de camping o el violín-trompeta arrancaron sonrisas de sorpresa y aplausos entusiastas. Sus fox-trot, habaneras y valses fueron recibidos con un silencio atento en los primeros compases, seguido de ovaciones cada vez más encendidas. No faltaron los momentos de humor, cuando explicaban de dónde salía cada instrumento, ni las ocasiones de emoción, con piezas que evocaron recuerdos colectivos de músicas de siempre vestidas de modernidad.

Tras un breve descanso, la noche continuó con la energía mediterránea de Ars Nova Napoli, que trasladó a los asistentes a las plazas del sur de Italia. Tarantelas y serenatas sicilianas hicieron levantarse incluso a quienes habían permanecido sentados anteriormente, contagiados por la vitalidad de un repertorio que sonaba a fiesta popular. Las palmas acompañaron casi cada tema, y más de uno se lanzó a bailar en la zona libre, generando un ambiente de verbena improvisada que encajó a la perfección con el espíritu del festival.

El público, atento y entregado durante todo el programa, despidió a los italianos con un aplauso largo y sincero, de esos que suenan a agradecimiento colectivo. Entre comentarios de «qué buen comienzo» y «este año promete», la primera jornada se cerró dejando un sabor de celebración compartida. En un verano marcado por la preocupación de los incendios en la región, la música de anoche fue bálsamo y celebración, recordando que la cultura tiene también la capacidad de reunir, consolar y hacer vibrar en común.