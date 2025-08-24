HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
The Jig Kickers llenaron de energía celta la Torre Lucía. J. C. R.

El Festival Folk se cierra con una afluencia de más de 10.000 espectadores

Algún concierto, como el de las Tanxugueiras del pasado viernes, provocó que se produjeran largas colas para acceder a la Torre Lucía

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:57

El Festival Internacional Folk de Plasencia clausuró ayer su 29ª edición tras tres intensas jornadas que reunieron entre 10.000 y 15.000 espectadores en la Torre Lucía, según una primera estimación. Ocho conciertos y una programación paralela han convertido de nuevo a la ciudad en punto de encuentro para los amantes de la música de raíz.

La cita vivió su momento de mayor afluencia en la noche del viernes, cuando las gallegas Tanxugueiras desbordaron las expectativas con largas colas a la entrada y un lleno absoluto en el interior del recinto. Su propuesta, que mezcla tradición y vanguardia, fue la más multitudinaria del festival y dejó patente la proyección nacional e internacional del certamen.

La última jornada arrancó con el grupo extremeño The Jig Kickers, un cuarteto que viaja desde el folk irlandés y escocés hasta sonoridades gallegas y norteamericanas. Su concierto recreó la atmósfera de las tradicionales sesiones de pub irlandés, conectando con un público que agradeció su cercanía y energía sobre el escenario.

A continuación tomó el relevo Dervish, una de las bandas más emblemáticas de la música tradicional irlandesa. Con más de tres décadas de trayectoria, demostró por qué son un referente mundial del género. Su virtuosismo y su capacidad para fusionar la tradición con un sonido contemporáneo arrancaron ovaciones prolongadas de una audiencia entregada.

El broche de oro lo puso la artista manchega Bewis de la Rosa, considerada una de las voces más singulares de la escena actual. Con un discurso poético y político definido como «rap rural», la cantante presentó temas de sus últimos trabajos. Su actuación, cargada de fuerza y compromiso, cerró un festival que volvió a confirmar a Plasencia como capital del folk en Extremadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  3. 3 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
  4. 4 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  5. 5 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico
  6. 6 Herido grave tras una salida de vía y vuelco de un vehículo en la provincia de Badajoz
  7. 7 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  8. 8

    Luis Serrucho riega el olmo que le acompaña toda la vida
  9. 9 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  10. 10 Así han despedido en Plasencia a los efectivos de la UME tras su intervención en el incendio de Jarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Festival Folk se cierra con una afluencia de más de 10.000 espectadores

El Festival Folk se cierra con una afluencia de más de 10.000 espectadores