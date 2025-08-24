El Festival Folk se cierra con una afluencia de más de 10.000 espectadores Algún concierto, como el de las Tanxugueiras del pasado viernes, provocó que se produjeran largas colas para acceder a la Torre Lucía

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 24 de agosto 2025, 07:57

El Festival Internacional Folk de Plasencia clausuró ayer su 29ª edición tras tres intensas jornadas que reunieron entre 10.000 y 15.000 espectadores en la Torre Lucía, según una primera estimación. Ocho conciertos y una programación paralela han convertido de nuevo a la ciudad en punto de encuentro para los amantes de la música de raíz.

La cita vivió su momento de mayor afluencia en la noche del viernes, cuando las gallegas Tanxugueiras desbordaron las expectativas con largas colas a la entrada y un lleno absoluto en el interior del recinto. Su propuesta, que mezcla tradición y vanguardia, fue la más multitudinaria del festival y dejó patente la proyección nacional e internacional del certamen.

La última jornada arrancó con el grupo extremeño The Jig Kickers, un cuarteto que viaja desde el folk irlandés y escocés hasta sonoridades gallegas y norteamericanas. Su concierto recreó la atmósfera de las tradicionales sesiones de pub irlandés, conectando con un público que agradeció su cercanía y energía sobre el escenario.

A continuación tomó el relevo Dervish, una de las bandas más emblemáticas de la música tradicional irlandesa. Con más de tres décadas de trayectoria, demostró por qué son un referente mundial del género. Su virtuosismo y su capacidad para fusionar la tradición con un sonido contemporáneo arrancaron ovaciones prolongadas de una audiencia entregada.

El broche de oro lo puso la artista manchega Bewis de la Rosa, considerada una de las voces más singulares de la escena actual. Con un discurso poético y político definido como «rap rural», la cantante presentó temas de sus últimos trabajos. Su actuación, cargada de fuerza y compromiso, cerró un festival que volvió a confirmar a Plasencia como capital del folk en Extremadura.