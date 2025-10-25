Festival para acercar las realidades de África y Senegal

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Centro Cultural Las Claras de Plasencia recibe este sábado la III edición del Festival Acercando Realidades de África y Senegal, una jornada dedicada a la cooperación, la cultura y la solidaridad. Durante todo el día habrá un mercadillo solidario y diversas actividades. Por la mañana se ofrecerá un taller de danza africana con Mandingata. Por la tarde, el programa incluye una mesa redonda sobre África y Extremadura, degustación de dulces y té marroquíes, un cuentacuentos africano, la proyección del documental ‘Las Leonas de Casamance’ y conciertos de Keishal y Dominique Askama. El evento está financiado por Aexcid y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.