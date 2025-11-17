Fernando Talaván recibirá la Mención In Memoriam Arturo Requejo
J. C. R.
PLASENCIA.
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
Fernando Talaván Morín recibirá el próximo sábado 22 de noviembre la XII Mención In Memoriam Arturo Requejo, otorgada por la Cofradía del Santísimo Crucifijo ... y Descendimiento de la Cruz de Plasencia. La distinción se entregará al finalizar la Santa Misa por los hermanos fallecidos, prevista a las 18.30 horas en la parroquia de San Nicolás. Talaván, licenciado en Historia del Arte y docente, es colaborador habitual en publicaciones cofrades y medios de divulgación. Además, ha sido comisario de exposiciones relevantes, mantiene un firme compromiso con las tradiciones placentinas y participa activamente en diversas cofradías y hermandades.
