«Para Fernando Pizarro, Plasencia es un segundo plato», critica el PSOE Local

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Plasencia criticó este lunes que Fernando Pizarro vaya a presentarse a las elecciones municipales de mayo del próximo año, ya que en su opinión, supone «mentir a los ciudadanos». «El mismo día de la investidura hace tres años, o sea, desde el minuto cero, ya dijo que no se volvería a presentar, y durante estos tres años ha repetido que eso sería lo que haría», recordó Alfredo Moreno.

«Estamos acostumbrados -añadió- a que este alcalde nos mienta, no tiene ninguna credibilidad. Para él, Plasencia es un segundo plato. Él quería irse de aquí, pero el partido no confía en él. Y si no se queda en Plasencia, ¿dónde va a ir? Como profesor -trabajo que ejercía Pizarro antes de su acceder a la alcaldía, porque tiene ganada una plaza de funcionario docente- no se ganan 54.000 euros al año».

El portavoz del PSOE también afirmó que «según las malas lenguas, el alcalde ha llegado a un acuerdo con su partido para irse a otro puesto tras dejar colocado en Plasencia a un delfín, pero a cambio de esto, el PP le pide que se presente a las elecciones de mayo». «Si esto ocurre, sería un fraude a los ciudadanos», criticó Moreno, que no se cree el argumento dado por el alcalde para explicar por qué finalmente no optará a la presidencia regional del partido y repetirá como candidato a la alcaldía por cuarta vez consecutiva .

«No entiendo por qué ir a primarias es un problema»

«Él dijo que renunciaba (a presentar su candidatura para relevar a José Antonio Monago) para evitar la ruptura que supondría para su partido tener que ir a unas primarias para elegir al nuevo presidente regional, pero yo no entiendo qué problema supone ir a primarias, que son un proceso democrático y no uno de ruptura».

Además, Alfredo Moreno criticó que el regidor usara el pasado jueves dependencias municipales para hablar sobre su futuro político. «Utiliza la sala de prensa del Ayuntamiento para informar sobre temas de su partido, cuando las instalaciones municipales son para hablar sobre temas municipales», opina el portavoz de los socialistas placentinos. «Como lleva 23 años en el Ayuntamiento, Pizarro se cree que es su cortijo», afirmó Moreno, que también se refirió a la elección del aspirante a alcalde que presentará su formación.

«Es en otoño cuando toca elegir al candidato del PSOE a la alcaldía», aclaró. «Ahora estamos en proceso de escucha con los ciudadanos, para elaborar un programa atractivo de cara a las elecciones municipales, y una vez que lo tengamos y se hayan reunido las ejecutivas local, provincial y regional, veramos quién es el candidato o la candidata más idóneo».

Alfredo Moreno hizo estas declaraciones durante una comparecencia para valorar el programa y la organización de las ferias que celebrarán sus días grandes este fin de semana. «Es una tristeza que Plasencia vaya a tener unas ferias de tercera división, igual que es una tristeza ver cómo otras ciudades crecen mientras la nuestra está estancada», criticó el portavoz del grupo municipal socialista.

Críticas a la caseta light y el pregonero

En su opinión, es un error instalar una caseta light (para niños) en el parque de La Isla, porque «supone dividir la feria en dos sitios y perjudica a los feriantes, un colectivo que ha sufrido mucho durante la pandemia porque se quedó sin actividad». «Si estamos a tiempo, pido que esa caseta se monte en el recinto ferial», solicitó Moreno, que también aludió al pregonero, que será el locutor deportivo Roberto Gómez, natural de Trujillo. «Debería darlo alguien con cierto tirón, que atraiga a gente de fuera de la ciudad, y con todo el respeto, creo que no es el caso de la persona elegida».

Además, el portavoz del principal partido de la oposición aseguró que «el motivo por el que las ferias no van a tener una corrida de toros no es ningún conflicto entre empresas, sino la falta de voluntad política para que la haya, porque si ya se organizó un festejo por el Martes Mayor del año 2020, igualmente podría haber habido toros en las ferias del año pasado, que ya no hubo, y también en este«. »Los toros atraen a gente de fuera, son un incentivo económico para la ciudad, y si no tenemos corrida en estas ferias es por la dejadez de este equipo de gobierno municipal que está ya agotado«.

Por último, Moreno criticó que el Consistorio «no haya atendido las peticiones de los vecinos del centro histórico sobre la actividad hostelera durante las ferias», y también «que el Ayuntamiento vaya a gastarse 17.615 euros en contratar seguridad privada». «Como no tenemos policías locales suficientes, contratan seguridad privada, porque tampoco puede ya el Ayuntamiento pedir refuerzos a las policías locales de Navalmoral, Coria o Trujillo, a las que aún no ha pagado el servicio pestado en Plasencia en el año 2018». En este punto, el Consistorio asegura que la seguridad privada se contrata todos los años, porque realiza funciones diferentes a las que asume la Policía Local. En concreto, la privada se destina a la vigilancia del recinto ferial durante las 24 horas.