Fernando Pizarro: «El gusto por la música otorga una gran capacidad de escucha»

A medida que pasan las horas, el debate en torno a la configuración del próximo gobierno de la Junta de Extremadura se va haciendo más ... grande. Muchos de los que participan de la pugna dialéctica, levantan la vista para tratar de anticiparse a los movimientos de una figura clave como Fernando Pizarro. Pero el alcalde de Plasencia, «fiel y leal al partido», ha optado por mantener un perfil bajo. Es buen momento, por tanto, para conocer una de sus facetas más desconocidas, la musical, que centró una parte importante en la sesión de investidura de hace unos días.

–¿Quién le inculcó su pasión por la música?

–Los tíos de mi madre eran todos músicos. Vinieron a Plasencia desde Cáceres porque aprobaron las oposiciones en la banda de música del regimiento y les acompañó mi abuelo, que también era músico, aunque no se dedicaba a ello profesionalmente. Mi abuelo se quedó en Plasencia, pero sus hermanos siguieron su camino fuera de la ciudad. Uno de ellos llegó a ser director del Real Conservatorio de Madrid y los otros dos fueron saxofonistas. Mi abuelo tenía una óptica, pero tocaba el piano y era quizás el que más aptitudes tenía. La música en mi casa siempre ha estado muy presente. Mi madre también tenía conocimientos y todo eso fue un gran caldo de cultivo.

«En mi casa, nunca tuve piano; utilizaba pianos prestados en casas de otras personas»

–Ya veo que tenía una predisposición hacia la música clásica.

–Mis abuelos tenían una gran colección de zarzuela, de ópera y de música orquestal, pero mi madre era más de música de su época. Ese tipo también lo he escuchado, claro: Elton John, José Luis Perales, Mocedades... La música en mi casa siempre ha sido algo muy cotidiano, pero no se ha vivido de una forma profesional. Yo me matriculé en el conservatorio 'motu proprio', mis padres nunca me lo pidieron.

–¿Qué autores escuchaba de pequeño?

–Una de las primeras melodías clásicas que tengo en mente corresponde a un fragmento que TVE ponía por las noches y aparecían elementos de la naturaleza y animales en peligro de extinción. Salía el urogallo y la banda sonora que salía de fondo era 'El bolero' de Ravel. Luego, cuando te vas formando, te vas abriendo a nuevas tendencias: la música del barroco con Vivaldi, el clasicismo con Mozart y, ya más adelante, con mi autor favorito, que es Beethoven.

–¿Qué tal con los instrumentos?

–Estaba en el aula de púa del conservatorio de Plasencia y luego complementé mis estudios con el piano. En guitarra, tengo '1º de coro de parroquia', pero el piano lo tuve que utilizar mucho, ya que fue el instrumento de mi oposición. Mi carrera es la de Magisterio, pero la especialidad es la de Música, y usé el piano en mi oposición del 97, aunque soy un pianista mediocre.

–¿La música es una pasión cara?

–Requiere de muchos esfuerzos de tus familiares. En mi casa, yo nunca tuve piano, lo que tenía era un teclado barato. Cuando avancé en el estudio, utilizaba pianos prestados en casas de personas que me daban esa opción. Cuando aprobé la oposición, sí que me compré un piano de estudio que todavía conservo en casa y que toco habitualmente.

–¿Recuerda su primera experiencia como docente?

–Cuando aprobé la oposición, me dieron como destino dos centros escolares que tenía que compatibilizar: Inés de Suárez y la Escuela Hogar, desde 1º de Primaria hasta 2º de Secundaria. Fue muy especial y lo disfruté mucho, tanto en las prácticas –donde ya sentí esa vocación de forma explícita- como después cuando empecé a trabajar. Creo que conseguí enganchar a los muchachos con la música, no para que fueran grandes músicos, pero sí para que aprendieran a disfrutarla. Y también, para hacer buenos ciudadanos a través de ella. El gusto por la música otorga una gran capacidad de escucha.

–El coro de cámara Ars Novas ha sido una parte importante en su vida...

–Entré como tenor cuando acabé la carrera y me llamó Pepe Neria. Unos años después, él fallece y paso a dirigirlo durante doce años. Ha sido una de las prácticas musicales más importantes que he tenido, no solo por la música sino por las relaciones personales.

–Desde que se dedica de forma exclusiva a la política, ¿se ha seguido formando como músico?

–En 2011, pedí a la Universidad que me dejara seguir dando clases durante una hora a la semana. Eso me permitía mantener el contacto docente y musical, sin retribución a cambio. Es una de mis terapias en medio de esas obligaciones que duran 24 horas al día. Me permite desconectar, aunque sea solo una hora, y volver a ser lo que me gusta ser.

–Hablemos de fenómenos musicales nacidos en Plasencia: García Matos.

–No está lo suficientemente valorado fuera del ámbito etno-musicológico, pero es una de las figuras más relevantes en el mundo musical durante el siglo XX.

–Roberto Iniesta...

–Es uno de nuestros grandes referentes musicales y literarios. Es una fuente inagotable de recursos que ha sabido adaptarse al paso del tiempo. Ha madurado, ha seguido formándose y ha conseguido ser imbatible con un estilo propio, que en la música es lo que te hace diferente y lo que te hace inmortal. Es un fenómeno único.

–Cuando a Robe le entregaron la medalla de Extremadura, pidió más locales de ensayo en la región, pero la verdad es que siguen siendo escasos.

–Hay muy pocos y es algo que esperamos arreglar. Hemos pedido a la Junta que nos devuelta el Espacio de Creación Joven de San Juan, que está cerrado, y convertirlo en un lugar de ensayo. Robe también pidió que el Palacio de Congresos se adaptara para ese uso. Creo que se puede conseguir, pero es competencia de la Junta. En Plasencia hay muchos grupos y solistas, pero es necesario facilitarles infraestructuras.

–El Impacto era la única sala de conciertos y ha dicho adiós.

–Fue una tristeza grande y se echa de menos. Los jueves en Plasencia se construían alrededor del concierto de ese día. Espero que los nuevos locales que hay, con capacidad y con licencia, vuelvan a acercarnos la música en directo. La gente del Impacto ha pedido la licencia para poder hacerlo en el antiguo Blue's Mery, pero hay otros muchos que se podrían sumar.

–Los placentinos echan de menos un festival.

–Miramos con cierta envidia los que hay en otras ciudades, pero solo se pueden hacer si hay una ayuda importante de la Junta o la Diputación. Nosotros hemos solicitado aportaciones para poder hacer un festival, pero nunca hemos tenido éxito con las administraciones. Seguiremos reivindicándolo, porque nosotros solos no podemos hacer frente a un festival que cuesta medio millón de euros.

–¿Es Plasencia una ciudad musical?

–Tenemos una gran tradición histórica, desde los grandes maestros de capilla de la catedral de Plasencia hasta un siglo XX que ha sido muy prolífico, con el nacimiento de los Coros Extremeños, de la Filarmónica Placentina que renació hace un par de años, con la famosa Orquesta Sur, Los Castores en los años 60... Y tenemos músicos en las mejores orquestas del mundo formados en el conservatorio. Tenemos la Escuela de Danza... Pero para que todo eso tenga valor y trascendencia, es necesario que salga a la calle. Y para que salga a la calle, es necesario el beneplácito de las instituciones.