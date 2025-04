Las Ferias de Plasencia regresan a la plaza Mayor en un final nostálgico y masivo

Bien está lo que bien acaba. Las Ferias de Plasencia disfrutaron de su día grande –el último por mucho que este domingo queden pequeños rescoldos- ... regresando al lugar donde fueron concebidas y que, de forma parcial, hubo que abandonar a causa de la borrasca Óscar. Con el temporal habiendo dado sus últimos coletazos en la noche del viernes, todos decidieron que el fin de fiesta tenía que celebrarse en la Plaza Mayor. Así fue.

La brigada de obras desmontó las tablas del escenario de la carpa del parque de la Coronación –que ha sido un magnífico salvavidas a pesar de todas sus carencias- y las plantó a pies del balcón del Ayuntamiento. El mismo lugar donde Paco Santos, tres días antes, lanzó al aire el chupinazo de las Ferias.

Precisamente fue el animador placentino el encargado de firmar el último espectáculo musical del calendario de conciertos. Lo hizo en el centro de la ciudad gracias a «la colaboración de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor», como publicó en sus redes sociales a eso del mediodía.

Seguramente, algún despistado aún fue buscando el espectáculo en la carpa de la Coronación. Otros miles no se perdieron ni un solo detalle de un 'show' que llevó por nombre 'Boom! La disco móvil de los 80's y 90's', que arrancó, como no podía ser de otra forma, con las campanadas de 1980 y que fue desgranando, año por año, los grandes éxitos de esas dos décadas. A pesar del poco margen de reacción, fue un montaje espectacular, con una gran iluminación y muchos regalos, y donde la gente pudo interactuar con los animadores.

Ferias pasadas por agua

«Si llueve en las Ferias de Cáceres, no llueve en las de Plasencia» decían los placentinos días antes del comienzo de las fiestas ante la inminencia de un nuevo temporal. La superstición o los buenos deseos no son matemáticas. Ylo que no son matemáticas, a veces no se cumplen. En este caso no se cumplieron.

Algunos de los grandes perjudicados han sido los hosteleros, especialmente los de la zona centro, que tienen en las Ferias una de sus principales fuentes de ingresos a lo largo de todo el año. En relación al año pasado, calculan que han facturado entre un 20 y un 30% menos en relación al año pasado, y eso que en 2022 aún merodeaba el fantasma del covid.

Pero dentro del menor volumen de facturación, la respuesta ha sido similar a la de ediciones anteriores. Los placentinos salieron animados a la calle el jueves, descansaron un poquito el viernes y volvieron a darlo todo el sábado, el mejor día de los tres. El regreso de los conciertos a la Plaza Mayor también se hizo notar.

Los hosteleros reconocen el esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento de Plasencia para trazar un plan alternativo en cuestión de días. «Era eso o nada», dicen. Hubo que tirar de imaginación con el pie cambiado y, dentro de lo que cabe, se han salvado las Ferias. Más de un establecimiento trató de poner carpas a los pies de su fachada, pero el equipo de gobierno denegó los permisos por la necesidad de poner anclajes en el suelo, que es patrimonio protegido.

Con todo el pescado vendido, muchos bares han optado por reducir horarios este domingo e incluso cerrar para disfrutar con la familia, por unas pocas horas, de las atracciones del ferial.

Entorno del ferial

El cese de las lluvias también fue de ayuda a que el entorno del ferial gozara de un ambiente que no tuvo en días anteriores. Las hileras de coches en el entorno de la avenida de Extremadura, buscando un sitio para aparcar, se hicieron interminables. Algunos, llenos de pequeños para montarse por primera vez en los 'cacharritos'. Otros, camino de la Plaza de Toros para disfrutar del mano a mano entre Antonio Ferrera y Emilio de Justo.

Incluso, a diferencia de los días anteriores, hasta las charangas animaron el ambiente en las calles del barrio del Pilar, punto neurálgico de la ciudad cuando llegas las Ferias. Sin llegar a ser un bullicio ensordecedor, sí que este sábado rompió la apacible tranquilidad de las primeras jornadas.