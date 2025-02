Las ferias de Plasencia se despiden hoy tras un día grande con mucho público

Antonio J. Armero Plasencia Domingo, 12 de junio 2022, 07:50 Comenta Compartir

Mucha gente en las cañas del jueves para ser el primer día, bastante menos el viernes y de nueva mucha ayer. Es el balance provisional y a pie de calle de las ferias de Plasencia 2022 en lo que se refiere a su atractivo principal, seguramente la característica que las singulariza frente a otras, que son las cañas en el centro histórico.

En él hay algunos lugares que este año han destacado por ser los más populares. Principalmente, tres: el rincón de san Esteban, la plaza de san Martín y la de la Catedral. En los últimos años previos a la pandemia –las dos últimas ferias apenas cuentan, la de 2020 porque no se celebró y la de 2021 porque lo hizo con la covid aún muy presente en el día a día ciudadano–, esos sitios ya acogieron a bastante público, pero este año han refrendado esa primacía.

Para los pequeños, habrá castillo hinchables y talleres de zumba y baile

También ha habido los tres días bastante público en la Plaza Mayor, que sigue siendo un referente –probablemente lo será siempre– y que ha registrado también buenas afluencias en las citas nocturnas: el concierto de Raya Real (rumbas flamencas) en la noche del miércoles al jueves, la sesión con cuatro disyóqueis en la siguiente, y anoche el Feria Fest, con varios grupos de distintos estilos.

El cambio de modelo

Además, el día grande confirmó un cierto cambio de modelo, y es que una parte de los jóvenes que viven las ferias no salen a las cañas a la hora de comer, como marca la tradición arraigada, sino más tarde, en torno a las seis o siete de la tarde. Los feriantes de hace veinte años salían a las dos o las tres de la tarde y se recogían doce horas después. Los que ahora tienen esa misma edad, salen de casa a las seis y se vuelven a casa al amanecer.

También ha habido bastante público en La Isla, donde hoy volverá a haber castillos hinchables, además de las siguientes citas concebidas para los más pequeños: zumba de 11 a 12 horas, baile de 12 a 13 y también a partir de las 17.30, y danza oriental de 13 a 14 horas. Hoy ya no circulará el tren turístico, una atracción que también fue bastante demandada ayer y anteayer. No se puede decir lo mismo de la caseta joven de La Isla, que no ha atraído demasiado a los jóvenes.