La feria del mercado medieval de Plasencia tendrá más de sesenta puestos

Las calles, plazas y murallas de Plasencia se transformarán del 24 al 26 de octubre en un escenario medieval con motivo de una nueva ... edición del Mercado Medieval. El evento, organizado por La Fragua de Vulcano con la colaboración del Ayuntamiento, contará con más de 60 puestos de artesanía, alimentación y restauración, además de tres atracciones infantiles.

Durante tres días, el casco histórico se llenará de historia, música, teatro, gastronomía y animación para emular el pasado cultural de la ciudad. La ambientación será completamente artesanal, con telas, estandartes y escudos.

Entre las novedades de esta edición destacan las exposiciones 'La Cámara de Tortura de la Inquisición' y 'Las Brujas del Medievo', que mostrarán réplicas históricas y reivindicarán el papel de las mujeres sabias y perseguidas. El mercado ofrecerá también talleres infantiles, cuentacuentos y músicos.