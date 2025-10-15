HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Feria Joven se renueva con más actos y el nombre de Mood Juvenil

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

La Plaza de Abastos de Plasencia acogerá el próximo sábado la Feria Joven, que este año se renueva bajo el nombre ‘Mood Juvenil’. Se celebrará desde las 11.00 hasta las 20.00 horas. El evento, organizado por la Casa de la Juventud y el Ayuntamiento de Plasencia, reunirá a más de 30 actividades y 20 asociaciones locales en una jornada dedicada al ocio, la creatividad y la participación juvenil.

El programa incluye desde masterclass de K-pop, talleres de chapas, slime y cerámica, hasta conversatorios sobre el Carnet Joven y la cooperación internacional. Además, habrá actuaciones musicales, una zona infantil y stands informativos de Ayuntamiento y Junta durante todo el día.

La actividad se extenderá también al exterior con juegos en la Plaza Mayor y conciertos en la calle Santa Clara, como el de la banda musical de la Sagrada Cena.

