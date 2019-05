La Feria de Plasencia no contará con los policías de refuerzo que reclama la Jefatura Policías locales durante la celebración de la Feria. :: d. palma El intendente dice que se necesitan más de 40 para garantizar la seguridad y la edil de Interior afirma que ya no hay margen para su contratación ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 30 mayo 2019, 08:00

Nuevo conflicto con la Policía Local. Esta vez, con motivo de los agentes que se necesitan para la Feria de junio. Y surge cuando quedan menos de quince días para que las fiestas comiencen.

El intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor, ha comunicado a la concejala de Interior, Sonia Grande, la necesidad de que la plantilla se refuerce con agentes de otras localidades del norte extremeño, como ya ocurrió el pasado año en la Feria, para garantizar la seguridad durante su celebración.

«El año pasado contamos con más de 30 policías que llegaron de seis municipios y este año necesitamos más de 40 para cubrir los turnos de mañana, tarde y noche en todos los escenarios en los que se desarrollan las fiestas», explica Enrique Cenalmor. Por eso, ha trasladado la petición a la edil de Interior.

Coria demanda los 5.000 euros que Plasencia adeuda a sus policías por las fiestas de 2018

Sin embargo, Sonia Grande por su parte, asegura que ya son dos las ocasiones en las que ha respondido al intendente que no es posible la contratación de los agentes de refuerzo. «La primera, el pasado 17 de mayo, cuando el intendente hizo la petición; entonces ya le dije que no había opción de conseguir los refuerzos, porque para ello debería haber iniciado el procedimiento pertinente mucho antes». Según explica la edil, la normativa en vigor exige, entre otros requisitos, «que firmemos acuerdos con los municipios que aportarán los refuerzos y que los mismos, previo informe jurídico y de fiscalización, sean aprobados por el pleno». Por eso, añade la también concejala de Recursos Humanos, «el procedimiento para tener los refuerzos debería haber empezado mucho antes, porque el último pleno de la legislatura era el 24 de mayo y no había margen para llevar a cabo el proceso cuando el intendente me trasladó la petición».

Por eso, concluye, «no podrán venir agentes de refuerzo; la previsión se tiene hacer antes y el procedimiento, también».

Según el intendente hay 44 policías locales en la ciudad que hacen turnos, que trabajan en el calle. Según Sonia Grande, «los 60 aproximadamente que hay tendrán que ser suficientes, porque no pueden venir más», insiste.

La idea que barajaba hasta el momento Enrique Cenalmor era contactar con las jefaturas de las localidades cercanas -como Navalmoral, Trujillo, Coria, Montehermoso o Hervás- para solicitar esos refuerzos, para que de forma voluntaria los agentes de estos municipios interesados se apuntaran para trabajar en Plasencia durante la Feria. «Así lo hizo el año pasado, pero así no se pueden hacer las cosas y, por eso, a esos agentes que vivieron el pasado año aún no se les han pagado las horas que realizaron, los servicios que hicieron, porque no se puede, porque no se siguió el procedimiento correcto», argumenta Sonia Grande.

Uno de esos municipios, Coria en concreto, ha requerido ya por escrito al Consistorio placentino que abone los 5.000 euros que se adeudan a sus policías, «a los dos oficiales y los ocho agentes que trabajaron 95 horas en la Feria de 2018», detalla la concejala de Interior.

«Los servicios jurídicos tienen ahora que analizar esta reclamación para ver cómo se puede atender, pero lo cierto es que no tenemos ningún convenio firmado con Coria, porque no se llevó a cabo el procedimiento que hay que seguir para que esos agentes pudieran trabajar durante la Feria el pasado año; así que no sé cuál puede ser su solución». Por eso asegura que de nuevo este año, «y a través de dos comunicaciones por escrito, le he dicho al intendente que no se pueden traer refuerzos», concluye Sonia Grande.