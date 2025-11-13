HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un momento de la presentación de la Feria de Muestras y Stock en la sede de la Cámara de Comercio. J. C. R.

Femus Plasencia espera 8.000 visitas en una muestra con 90 expositores

El Berrocal acogerá del 21 al 23 de noviembre la cuarta edición de la Feria de Muestras y Stock, que contará con una amplia zona del motor y una variada agenda de ocio

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Feria de Muestras y Stock del Norte de Extremadura (Femus) celebrará su cuarta edición del 21 al 23 de noviembre en el recinto ... ferial de Plasencia. Lo hará con unas previsiones de afluencia de más de 8.000 personas, un crecimiento del 18% respecto a la edición anterior, y con cerca de 90 expositores que ocuparán un espacio total de 4.500 metros cuadrados, dividido entre la zona comercial y una amplia área dedicada al motor. El evento, promovido por la Federación de Comercio Placentino (Fescop) en colaboración con la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, la Diputación y Caja Rural, consolida su posición como la feria multisectorial de referencia del norte cacereño.

