Femus Plasencia espera 8.000 visitas en una muestra con 90 expositores

La Feria de Muestras y Stock del Norte de Extremadura (Femus) celebrará su cuarta edición del 21 al 23 de noviembre en el recinto ... ferial de Plasencia. Lo hará con unas previsiones de afluencia de más de 8.000 personas, un crecimiento del 18% respecto a la edición anterior, y con cerca de 90 expositores que ocuparán un espacio total de 4.500 metros cuadrados, dividido entre la zona comercial y una amplia área dedicada al motor. El evento, promovido por la Federación de Comercio Placentino (Fescop) en colaboración con la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, la Diputación y Caja Rural, consolida su posición como la feria multisectorial de referencia del norte cacereño.

Según su presidente y organizador, Fernando Santiago, la feria «ya es un éxito» incluso antes de su inauguración, al haberse completado casi la totalidad de los espacios disponibles y haber logrado una notable respuesta tanto de empresas locales como de otras provincias vecinas.

De los 4.500 metros cuadrados del recinto, 2.000 estarán dedicados a los stands comerciales y 2.500 al espacio Femus Motor, una de las principales novedades de este año. En él se exhibirán vehículos de diferentes marcas y sectores, que ampliarán el carácter multisectorial del evento.

El recinto ferial abrirá sus puertas el viernes 21 a las seis de la tarde, tras el acto inaugural, y mantendrá horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 el sábado y de 10.00 a 17.00 el domingo. La programación incluirá actividades musicales, talleres, desfiles, un espacio infantil y varias ‘foodtrucks’, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa.

Femus mantiene también su vertiente solidaria, uno de los sellos distintivos del evento. En esta edición, la recaudación de las entradas –con un coste simbólico de un euro–, junto con las rifas y degustaciones, se destinará a la Asociación Down Plasencia, que atiende a familias y personas con Síndrome de Down de la ciudad y las comarcas. Además, se celebrará un sorteo de artículos firmados por Roberto Iniesta y otro de cestas de regalos donadas por los comercios participantes. El domingo, se añadirá una degustación solidaria de tapas de jamón, cuyos beneficios también irán a la entidad.

Crecimiento constante

El crecimiento de Femus ha sido constante desde su creación. En 2024, la feria atrajo a unas 6.800 personas, y este año, gracias a una divulgación más amplia y una mayor implicación institucional, la organización confía en superar con holgura las 8.000 visitas. Fescop ha enviado información a todos los ayuntamientos de la provincia y mancomunidades, además de intensificar la promoción en redes sociales y prensa regional.

Santiago destacó que el 90% de los expositores pertenecen a Extremadura, lo que refuerza el papel de Femus como escaparate del comercio local y comarcal, pero también subrayó la importancia de contar con un 10% de empresas de fuera de la región para avanzar hacia el objetivo de institucionalizar la feria como referente regional. «Queremos seguir creciendo sin perder la esencia: apoyar al comercio de proximidad y dinamizar la economía del norte extremeño», afirmó.

El presidente de Fescop recordó además que detrás del evento hay un equipo de cinco asociaciones locales que trabajan de forma voluntaria desde marzo, junto con las instituciones colaboradoras. «Esta feria no solo impulsa las ventas, sino que genera sentimiento de pertenencia y cohesión entre empresarios», señaló.