Feafes Salud Mental rechaza la reactivación del proyecto de ampliación del sociosanitario en Plasencia La asociación regional cree que la inversión promueve un modelo «obsoleto» y refuerza estructuras que «consolidan el encierro y la marginación»

Juan Carlos Ramos Plasencia Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Federación Extremeña de Asociaciones de Familiares y Personas con Trastorno Mental (Feafes Salud Mental Extremadura) ha mostrado públicamente su oposición a la reactivación del proyecto de ampliación del centro sociosanitario de Plasencia. La entidad ha expresado su rechazo a que la Junta de Extremadura destine cerca de 10 millones de euros a esta actuación, sin haber mantenido previamente un diálogo con el colectivo.

El anuncio se produce tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Plasencia de la segunda modificación del proyecto, un trámite que desbloquea una iniciativa paralizada desde 2023. El plan contempla la construcción de un nuevo edificio de más de 6.900 metros cuadrados con unidades de larga estancia, hospitalaria para discapacidad intelectual grave y comunitaria, con el objetivo de reforzar la atención sociosanitaria en la ciudad y su entorno.

Sin embargo, para Feafes esta decisión supone un retroceso. Considera «profundamente preocupante» que se destinen 10 millones de euros a «reforzar estructuras que consolidan el encierro y la marginación» en lugar de apostar por «recursos comunitarios de calidad, cercanos a las personas».

En un comunicado, que firma el presidente regional Antonio Lozano, la organización ha subrayado que invertir en un macrocentro «no supone avanzar, sino perpetuar un modelo institucional del que se suponía que estábamos saliendo». A juicio de Feafes, optar por esta fórmula implica «condenar a Extremadura a mantener un proyecto asistencial alejado del modelo de atención comunitaria». Según dicen, es el recomendado por los organismos internacionales y el que defiende el movimiento asociativo.

La Federación ha querido dejar claro que su postura no responde a un rechazo hacia las personas que actualmente residen en el centro ni hacia los profesionales que trabajan en él. «Pensamos que el proyecto debe avanzar hacia un modelo integrador de apoyos en la comunidad, alejado de macro establecimientos e instituciones que han demostrado sobradamente su ineficacia y la estigmatización del colectivo», han recalcado, advirtiendo además de que este tipo de infraestructuras «atentan contra los derechos de las personas».

La noticia de la reactivación del proyecto, según Feafes, ha generado «alarma» dentro del colectivo, al entender que confirma «la ausencia de un plan regional en materia de salud mental y atención social». A su juicio, la Junta de Extremadura «repite los errores del pasado, invirtiendo en lo que no se debería mientras se descuida lo verdaderamente urgente».

Por ello, la federación ha instado al Ejecutivo autonómico a reconsiderar esta inversión, abrir un canal de interlocución con el movimiento asociativo y destinar los recursos a dispositivos comunitarios, programas de apoyo personalizado y alternativas que promuevan la vida independiente. «Esa es la única vía para construir un sistema de apoyos digno, eficaz y respetuoso con los derechos humanos», han señalado.