Los Farelli actúan el sábado en la ciudad REDACCIÓN. Jueves, 17 octubre 2019, 08:48

El sábado, día 19, a las 21 horas la Sala Impacto, en la calle de Las Claras, acogerá un nuevo concierto. En esta ocasión se trata de Los Farelli, la banda que «sigue acribillando a todos los asistentes a sus conciertos no dejando a nadie indiferente con su mezcla de rock and roll, punk y hard rock, pero con un estilo único y con letras en español que hace que no se les pueda encasillar en ningún estilo concreto», explica la organización del evento. La entrada para asistir al concierto cuesta cinco euros.