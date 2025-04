Fans de los videojuegos se citan en la Gamer Gil

Viernes, 3 de enero 2025, 08:08 Comenta Compartir

J. C. R. El Espacio Multiusos de la entidad local menor de San Gil acoge este sábado la Gamer Gil, un evento gratuito para los amantes de los videojuegos. Habrá competiciones de títulos como EA Sports FC 25, Mario Kart, Fortnite y Just Dance, con premios para los ganadores. Además, contará con una zona Free to Play. El horario del evento es de 11.00 a 14:00 y de 16.00 a 20.00. Más información en www.megagumi.com.