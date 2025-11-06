El FanCineQueer amplía sus salas y proyecciones en Plasencia
J. C. R.
PLASENCIA.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
Plasencia vuelve a ser una de las sedes oficiales del FanCineQueer, el Festival Internacional de Cine LGTBIQ+ de Extremadura, que celebra su 28ª edición ... del 10 al 15 de noviembre. La ciudad contará con una programación que incluirá proyecciones en el Multicines Alkázar, el Centro Cultural Las Claras, la Sala Verdugo y la Factoría Joven, donde se desarrollarán sesiones del Ciclo de Cortos Circuito Joven.
Entre las novedades de esta edición destaca la descentralización de las proyecciones y la incorporación de ciclos centrados en la diversidad interseccional, con relatos que abordan cuestiones como la edad, la racialidad o la discapacidad. Además, el festival mantiene su apuesta educativa mediante cortometrajes acompañados de materiales didácticos para centros escolares.
El FanCineQueer 2025 reúne 841 cortometrajes de 72 países y llegará a 37 municipios extremeños.
