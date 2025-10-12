HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El plazo de solicitudes ha estado abierto durante todo el verano. J. C. R.

Las familias trabajadoras tendrán prioridad para acceder a la Escuela Infantil de La Data

El PSOE critica que la nueva norma discrimina a los desempleados, mientras el concejal rechaza equiparar paro y búsqueda de empleo con trabajo activo

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado de forma definitiva la nueva normativa que regula el procedimiento de ingreso y funcionamiento de la Escuela Infantil de ... La Data, dependiente del Consistorio. El nuevo reglamento prioriza el acceso de las familias trabajadoras, al considerar que la finalidad principal del centro es facilitar la conciliación laboral y familiar, aunque mantiene mecanismos de apoyo para las familias con menos recursos.

