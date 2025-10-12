Las familias trabajadoras tendrán prioridad para acceder a la Escuela Infantil de La Data

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado de forma definitiva la nueva normativa que regula el procedimiento de ingreso y funcionamiento de la Escuela Infantil de ... La Data, dependiente del Consistorio. El nuevo reglamento prioriza el acceso de las familias trabajadoras, al considerar que la finalidad principal del centro es facilitar la conciliación laboral y familiar, aunque mantiene mecanismos de apoyo para las familias con menos recursos.

La medida salió adelante en el último pleno municipal con los votos favorables del Partido Popular y Vox, la oposición del PSOE y de Unidas Podemos. La aprobación incluyó la desestimación de las alegaciones socialistas, que pedían que las familias con ambos progenitores en paro y en búsqueda activa de empleo fueran valoradas igual que las que trabajan.

El concejal de Servicios Sociales, David Calvo, defendió que los cambios «no responden a una decisión política ni personal», sino que actualizan un reglamento de 2012 que había quedado obsoleto y que debía adaptarse a las exigencias legales y administrativas del convenio con la Junta de Extremadura, que aporta 271.144 euros anuales para la financiación del servicio.

David Calvo explicó que el baremo de admisión se estructura en tres apartados –situación familiar, laboral y económica– y que «en igualdad de condiciones laborales, siempre se favorece a la familia con menos renta». Además, recordó que el centro reserva un 8% de plazas de carácter social, gestionadas por los servicios sociales municipales, para atender situaciones de vulnerabilidad.

El edil rechazó las alegaciones del PSOE por considerarlas «no aplicables al sistema educativo». En concreto, el grupo socialista planteaba equiparar la búsqueda activa de empleo o el desempleo con prestación a una situación laboral efectiva, algo que, según el Ayuntamiento, «no puede verificarse objetivamente» y «desvirtuaría el sistema de puntuación».

El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, denunció que el nuevo reglamento «discrimina a las familias desempleadas» y que «se basa en un decreto ya derogado», mientras que la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, reprochó la falta de participación en la elaboración del texto y pidió la creación de una comisión de seguimiento para evaluar su aplicación.

El concejal David Calvo concluyó que el sistema aprobado «garantiza un equilibrio entre la conciliación laboral y el apoyo a las familias más vulnerables», y que las nuevas normas «cumplen con los criterios técnicos y legales exigidos por la Junta de Extremadura».