83 familias esperan una de las 25 viviendas sociales de la Junta en Plasencia

El proceso de adjudicación de nuevas viviendas sociales se abrió en marzo de 2022, casi un año después de que concluyera el anterior, y ... a día de hoy son 83 las familias que figuran en el listado provisional de admitidos, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

Son 83 por tanto las posibles adjudicatarias de una de las 25 viviendas sociales que se entregarán en un nuevo sorteo público. Un número superior a las 15 con las que se inició el proceso y que podría ser aún mayor en el momento de cerrarlo.

Pero viviendas, no obstante, que son insuficientes para atender la demanda y que, en cualquier caso, no están acondicionadas a día de hoy, según las concejalas de Unidas Podemos. «Ponemos el grito en el cielo cuando una familia da una patada en la puerta de una vivienda, pero lo cierto es que no hay una política activa de vivienda», han criticado Mavi Mata y Elena Mejías. A su juicio, el Gobierno local del PP «hace una absoluta dejación de funciones» es esta materia, «porque es cierto que un ayuntamiento no tiene competencias, pero se pueden adquirir si hay voluntad política para ello».

Las concejalas de la formación morada han recordado que, precisamente para atender las necesidades en materia de vivienda, «propusimos que el ayuntamiento hiciera un convenio con la Sareb para asumir los pisos que tiene en la ciudad y así poder destinarlas al alquiler, dada la demanda que hay, y no se ha atendido».

Como tampoco se ha llevado a cabo su propuesta de elaborar un censo de las viviendas vacías que hay, «y que a sus propietarios se les subiera el IBI para animar también a su alquiler, y que la recaudación lograda permitiera rebajar el impuesto a los propietarios que pusieran placas fotovoltaicas en sus casas». A juicio de Mata y Mejías, «medidas en favor de la vivienda».