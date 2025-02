Las familias de Down Plasencia se reducen a cerca de una treintena La asociación placentina sigue siendo el principal recurso asistencial en el norte de Extremadura

La ruta senderista ‘Menos pastillas, más zapatillas’ del 18 de mayo se dedicará a Down Plasencia.

J. C. R. PLASENCIA. Martes, 7 de mayo 2024, 07:45 Comenta Compartir

La asociación síndrome de Down de Plasencia dio sus primeros pasos en 1996 como entidad integrada en Down Extremadura. Tras la desaparición de esta federación en 2012, comenzó su andadura de forma autónoma en la atención y promoción de personas con síndrome de Down y otras discapacidades del norte de Extremadura. Como consecuencia del paso del tiempo, el número de familias a las que atiende se ha ido reduciendo hasta llegar a la treintena. Sin embargo, su extenso radio de acción (Campo Arañuelo, Valle del Ambroz, Valle del Alagón o Monfragüe) hace que su atención y acompañamiento sigan siendo muy necesarios.

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres lo sabe y por eso va a dedicar a Down Plasencia la segunda edición de su ruta senderista solidaria, que lleva por nombre ‘Menos pastillas, más zapatillas’. Se celebrará el sábado 18 de mayo a las 9 de la mañana, con un recorrido circular de 8 kilómetros entre el puente Nuevo y la pasarela de La Vinosilla.

El precio del dorsal es de 6 euros para los 200 primeros inscritos e incluye desayuno, camiseta técnico y mochila de avituallamiento. Además, habrá sorteos de regalos por valor de más de 1.000 euros. En caso de no poder asistir, se pueden realizar donaciones en www.comeca.org

Jesús Quijada, presidente de Down Plasencia, quiso agradecer en la presentación del evento el gesto del Colegio de Médicos y explicó que, a pesar del «decrecimiento de nacimientos en los últimos años de niños con síndrome de Down», el reto de la asociación, donde hay usuarios de diferentes patologías, pasa por «diseñar todo un itinerario de vida para estas personas».