La familia de Fernando Zamora, a la espera de que se intensifique la búsqueda

El fin de semana ha acabado como empezó: sin hallar el cuerpo de Fernando Zamora, el hombre desaparecido hace una semana en el camping de La Chopera, y con su familia llevando el peso de la búsqueda en el interior del río. Hay cierta sensación de indefensión por cuanto son ellos y no los cuerpos de seguridad los que están rastreando la zona del río donde no han actuado los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Es decir, desde La Caleta hasta el parque del Cachón. Por eso y porque nadie les ha informado los planes que tienen para el inicio de semana. Para este lunes, no han sido convocados ni saben si se va intensificar la búsqueda.

Gracias a la intermediación de Fernando Pizarro, la familia recibió la información de que la Delegación del Gobierno había decidido activar el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante casos de personas desaparecidas para canalizar mejor los esfuerzos y los recursos. Y también, para bucear desde La Caleta hasta el puente nuevo. Sin embargo, no han recibido ninguna comunicación oficial. No saben si este lunes habrá o no habrá buzos.

El escenario de este domingo ha sido similar al del sábado. Agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil han vuelto a peinar los márgenes del río y los familiares y amigos de Fernando Zamora se han vuelto a subir a los kayaks cedidos por los clubes de piragüismo.

Este domingo también contaron con un kayak de aguas bravas para sondear los rápidos del Jerte, pero tampoco hubo suerte.