«Nos faltan especialistas, sí, pero con los que hay podemos reducir las listas de espera»

José Alberto Pérez García, gerente del Área de Salud de Plasencia y facultativo especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, asume la gestión del área sanitaria en la que más esperan los pacientes para ser operados ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Domingo, 29 septiembre 2019, 09:20

113.000 habitantes repartidos en 14 zonas, con otros tantos centros de salud, además de consultorios y un hospital. En total, unos 1.500 trabajadores, 800 en el Virgen del Puerto. Son los grandes números del Área de Salud de Plasencia, al frente de la cual está, desde el pasado 10 de septiembre, José Alberto Pérez García. Este cirujano, que lleva más de 22 años en el hospital placentino, tiene el reto de reducir una de las peores listas de espera de la región en el centro sanitario en el que más esperan los pacientes para ser intervenidos.

-Más de 4.000 personas esperan hoy para someterse a una operación en el hospital.

-Es un problema muy grave que tenemos que controlar; es un problema de salud pública en el sentido de que nuestros pacientes demandan una atención que está descoordinada con lo que estamos ofreciendo, y esto provoca problemas de accesibilidad al sistema.

-Los usuarios del Área de Salud de Plasencia son los que más esperan de toda la región para ser operados, una media de 185 días.

-Sí, porque tenemos una descoordinación entre la demanda y la oferta que hasta ahora hemos podido dar. Pero estamos haciendo programas para mejorarla y así reducir las listas de espera.

-Cuenta con 198 especialistas, nueve menos de los que debieran estar en plantilla. ¿La solución pasa por ocupar estas vacantes?

-Hay un déficit de especialistas importante en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y se nota quizás con más fuerza en hospitales periféricos como el de Plasencia. Es un problema muy grande. Por ejemplo, la falta de anestesistas nos condiciona la actividad de los quirófanos.

-Por eso, si no llegan esos especialistas, ¿cuál es la solución?

-Tenemos confianza en las ofertas públicas de empleo que se están desarrollando y otras que se convocarán por la vía de urgencia para anestesistas y traumatólogos, por ejemplo, pero también estamos trabajando en otras medidas para mejorar la situación.

-¿Cuáles son?

-Maximizar el rendimiento de nuestros recursos con actividad fuera de la jornada ordinaria y derivar a pacientes tanto a otras áreas de salud como a centros concertados.

-Pero se supone que esas medidas ya se están desarrollando.

-Sí, pero ahora vamos a intentar aumentar la posibilidad de derivación de nuestros pacientes, aunque algunos prefieren esperar más para ser operados aquí, y también aprovechar al máximo los recursos que tenemos.

-¿Son suficientes los quirófanos disponibles?

-Tenemos los mismos quirófanos que teníamos cuando se abrió el hospital. No son suficientes. Deberíamos poder disponer de los nuevos, los de Cirugía Mayor Ambulatoria, y tenemos la esperanza de poder utilizarlos pronto, aunque no hay una fecha cerrada.

-Y sin más especialistas y con los mismos quirófanos de siempre, ¿cree que podrá mejorar la situación?

-Lógicamente con más especialistas y más quirófanos contaríamos con más recursos para trabajar, tanto en jornada ordinaria como extraordinaria, y todo sería más fácil. Pero tengo que decir, y por eso se lo quiero agradecer públicamente, que nuestros facultativos ya están haciendo un importante esfuerzo y colaborando para mejorar la situación de nuestros usuarios, a los que quiero transmitir, además, un mensaje de confianza: Es cierto que tenemos dificultades, que nos faltan especialistas, sí, pero con los que hay podemos mejorar la situación, reducir las listas de espera y dar una asistencia sanitaria de calidad.

-Más números. 18.000 personas engrosan la lista de espera de las consultas. Esperan una media 130 días.

-Sí, también son malos datos, pero también esta situación se puede mejorar, con una actividad extraordinaria, con consultas concertadas con otros centros y trabajando mucho con los profesionales de Atención Primaria, para hacer protocolos de actuación consensuados y utilizar también las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías.

-¿Cuál es su reto inmediato?

-Reducir la listas de espera en este último trimestre del año.

-Confía en conseguirlo.

-Si no lo creyera no estaría aquí.

-Al frente de un área de salud con los peores números de la región.

-Estoy en un grupo de médicos con inquietud por resolver los problemas del área y por eso, cuando me plantearon esta posibilidad, me pareció que debía adquirir un compromiso. Creo que está bien poner de manifiesto las cosas que no van, pero llega un momento en el que hay que dar un paso e intentar trabajar de verdad para mejorar las cosas. Por eso, lo que he adquirido es un reto y un compromiso.

-¿Y si no lo lograra?

-Tendría que intentarlo otro. Pero creo de verdad que con lo que tenemos, con trabajo y esfuerzo, es posible mejorar la situación.

-Además de sumar más especialistas y reducir las listas de espera, con o sin ellos, el consejero también ha anunciado que otro de sus retos como gerente es convertir el hospital en centro referente del norte.

-Es un proyecto a corto y medio plazo. Las áreas de salud del norte -Coria, Plasencia y Navalmoral- tenemos algunos problemas compartido como son los déficits de plantilla y tenemos que replantearnos el modelo de asistencia especializada y llegar a acuerdos de colaboración que permitan suplir las carencias. Es una vía en la que hemos empezado a trabajar y que tendremos que definir con consenso.