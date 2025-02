La falta de presupuestos obliga al PP a hacer una modificación para mantener servicios básicos en Plasencia

567.764,15 euros es la cuantía de la modificación presupuestaria que el equipo de gobierno del PP se ha visto obligado a realizar y llevar al pleno de este viernes porque el Ayuntamiento carece de presupuestos para este año, porque ha optado por prorrogar ... los de 2022. Una «irresponsabilidad» a juicio de los tres grupos de la oposición y motivo por el que PSOE, UP y Cs no la han respaldado.

El PP ha tenido que hacer esta modificación para hacer frente al pago de servicios básicos en la ciudad. En concreto, para poder abonar salarios, Seguridad Social, el servicio de recogida de basuras, la limpieza viaria y también la de los colegios públicos, así como para continuar haciendo frente al desequilibrio económico que desde la pandemia viene sufriendo la cooperativa Los Arcos, que gestiona el servicio de transporte urbano en la ciudad.

Y para hacer frente a estos gastos obligatorios en el funcionamiento de la ciudad, el equipo de gobierno ha cogido el dinero de las partidas del fondo de contingencia para atender situaciones de emergencia y de la destinada a pagar el servicio de los bomberos a la Diputación, entre otras.

El concejal de Hacienda y portavoz municipal, José Antonio Hernández, ha encuadrado esta modificación en el devenir habitual de una administración y ha asegurado, frente a las críticas de la oposición, que no habrá problema para asumir las obligaciones que vayan surgiendo.

Sin embargo, Hernández no ha aclarado la cuestión fundamental, que es por qué no hay presupuestos, como tampoco ha explicado a qué se debe que el Ayuntamiento carezca a día de hoy del contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas y los ascensores, un año después de que caducara el anterior, como le ha reclamado la oposición, y motivo por el que el PP ha aprobado en solitario el pago de 63.627 euros en facturas extrajudiciales por el mantenimiento de las escaleras mecánicas. «Facturas correspondientes a los meses que van desde marzo de 2022, cuando caducó un contrato sin posibilidad de prórrogas, hasta el pasado enero», ha concretado la concejala de Ciudadanos, Francisca García.

PSOE, UP y Cs han coincidido en sus votos, en ambos asuntos se han abstenido, y en sus críticas de irresponsabilidad al equipo de gobierno, del que dicen que «no gestiona, no priorizan los salarios, no mejora los servicios públicos», en palabras de la portavoz municipal de UP, Mavi Mata.

La oposición solo ha respaldado con sus votos la imposición de una sanción económica a la empresa Justo Duque por llevar en una parcela «movimientos de tierra que cambian el paisaje y usar el suelo o subsuelo sin la licencia pertinente». Una multa que asciende a 29.112 euros y que la mercantil podrá reducir en un 50% si lleva a cabo trabajos de restauración para devolver el terreno a su estado original.

Arenga electoral sin votantes

Estos son los asuntos de interés debatidos en un pleno en el que, quizás por la cercanía electoral, los grupos políticos han dedicado su mayor tiempo no a los asuntos de la ciudad, los que conciernen a los placentinos, sino a debatir sobre cuestiones nacionales y defender o atacar lo bueno y malo que a su juicio hace el Gobierno de coalición. La excarcelación de violadores por la ley del solo sí es sí y lo ocurrido en la valla de Melilla han salido a la palestra mientras se debatían la modificación presupuestaria o la deuda extrajudicial.

Igualmente para defender posiciones en estos asuntos se ha echado mano de otros que nada tienen que ver, como las huertas de la Isla, la afición del alcalde por los actos sociales y las fotos y lo que hacen y dejan de hacer otras administraciones.

Arengas electorales, especialmente por parte de UP y PP, que han alargado el debate y que quizás explican por qué las cuatro personas que seguían el pleno de forma presencial en el salón municipal se fueran marchando y apenas ocho hayan seguido la sesión de manera online.