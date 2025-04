La falta de personal en los pisos tutelados de Plasencia es «alarmante», según CNT Asegura que los educadores no pueden atender adecuadamente a los jóvenes por la «precariedad laboral» que sufren

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Miércoles, 2 de abril 2025, 08:11 Comenta Compartir

El sindicato de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Plasencia ha denunciado que los pisos tutelados de menores en la ciudad presentan «una alarmante falta de personal y descoordinación en su gestión». Así lo ha manifestado en una nota de prensa, en la que recoge información proporcionada por educadores sociales de la empresa que gestiona estas casas. «Existe una grave escasez de personal, además de otras carencias significativas en el funcionamiento diario», advierte el sindicato.

La preocupación por esta situación se ha intensificado tras el fallecimiento de la educadora social Belén Cortés en un piso tutelado en Badajoz. Según la CNT, los trabajadores han comenzado a denunciar «la precariedad laboral que sufren a manos de las empresas gestoras, así como la dejadez de funciones por parte de la Junta de Extremadura».

El sindicato señala que las trabajadoras han expresado su preocupación al sentirse desbordadas por la falta de personal: «Con un número excesivo de jóvenes a su cargo, no pueden atender adecuadamente a cada uno. Al problema de las ratios excesivas se suma la mezcla de perfiles muy diferentes y/o muy complejos».

Plasencia forma parte de la red de pisos tutelados de la Junta de Extremadura con dos inmuebles, cuya ubicación es confidencial o debería serlo. En cada vivienda, según informa la CNT, suelen residir seis jóvenes, «aunque en ocasiones han llegado a ser siete». En una de ellas conviven niños y niñas menores de 10 años y en la otra, de 10 años en adelante, con un perfil que suele incluir problemas psicológicos. Para todos ellos, solo hay cuatro trabajadores por residencia.

Así lo recuerda Antonia González, portavoz de CNT y extrabajadora en un piso tutelado: «Algún niño tiene autismo; otro, bipolaridad… Yo viví situaciones que pudieron acabar mal. Cuando les da la bajada, a veces tienen ideas suicidas. A pesar de que hay medidas de seguridad, cualquier objeto puede convertirse en un arma. A mí, uno de ellos me dijo: «Rompo el vaso, te corto a ti y luego me corto yo». Cuando yo trabajaba, a partir de las 8 de la tarde se quedaba sola una persona, y eso no puede ser así».

CNT exige a la Junta una mayor implicación en la supervisión de los pisos tutelados y que no sean empresas subcontratadas las encargadas de su gestión. «Deberían ser servicios gestionados directamente por la Junta, ya que las empresas siempre buscan reducir costes», señala el sindicato, que también revela que la gestión del servicio ha cambiado de manos recientemente.

El problema de la tutela se agrava, advierte la CNT, cuando los trabajadores deben atender a jóvenes con problemas de conducta, trastornos psicológicos o discapacidad intelectual junto con otros que no presentan estas problemáticas: «Esta falta de atención individualizada pone en riesgo el bienestar y desarrollo integral de los menores».

Por todo ello, el sindicato recuerda a la Junta de Extremadura «la necesidad urgente de supervisar y regular a las empresas que gestionan estos servicios esenciales para la protección y el bienestar de los menores». Según la CNT, han trasladado su preocupación a través de un grupo de intervención social, pero consideran que «no hay compromisos reales».