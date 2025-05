La falta de personal lleva al cierre del gimnasio y limita el uso de la piscina municipal

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado que a partir del próximo jueves, la piscina bioclimática no podrá abrir sus puertas en horario de mañana. ... Es decir, solo prestará servicio desde las 14.00 hasta las 22.00 horas. Tampoco abrirá los sábados. Esta limitación horaria se une al cierre temporal del gimnasio de la Ciudad Deportiva. Ambos están causados por la falta de personal.

En el caso del gimnasio, sus instalaciones llevan cerradas desde hace semanas. Primero fue por labores de mantenimiento. Una vez concluidas, tras una inversión de 15.000 euros, ahora la concejalía de Deportes tiene que lidiar con las bajas laborales de dos de sus trabajadores. «No puedo pedir más que disculpas a la ciudadanía. Estamos intentando trabajar para que sea lo menos gravoso posible», decía la edil Isa Blanco.

En el caso de la limitación de la piscina, Blanco reconoce que ya han explicado el nuevo escenario a las personas que suelen acudir a entrenar por las mañanas: «Y lo entienden perfectamente, ya que no es un problema que podamos solucionar de un día para otro».

La transición de un plan de empleo anual a otro plan de empleo anual ya debería haberse ejecutado. Lo malo es que, tras el primer llamamiento, no se han cubierto todas las plazas. El Ayuntamiento tendrá que hacer un segundo llamamiento.

«Hemos sacado 16 plazas y no se han cubierto todas. Estamos trabajando para que se abra cuanto antes el gimnasio e intentamos reacondicionar los horarios de la piscina. Vamos a esperar al jueves a ver qué sucede, pero también tenemos que entender que, si el personal requiere estar de baja, pues tenemos que respetar los tiempos», insistía la concejala.

Denuncia de Unidas Podemos

El grupo municipal de Unidas Podemos ha criticado el cierre de las instalaciones deportivas de Plasencia a causa de la falta de personal. «Es un despropósito», se lamentaba su portavoz, Mavi Mata.

En la última sesión plenaria, Mata trasladó su preocupación por esta situación al equipo de gobierno. Cree que hay un plan de amortización de puestos de trabajo en el área de Deportes desde hace años: «No se cubren ni bajas ni vacaciones y tampoco se planifican con tiempo las jubilaciones. Hemos llegado a un punto de no retorno donde el poco personal que queda en el área debe asumir una carga de trabajo inaceptable».

Unidas Podemos reconoce que el problema actual existe desde hace tiempo, pero cree que ha llegado a una situación «absolutamente insostenible» ya que la plantilla contratada como refuerzo con el actual Plan de Colaboración Económica Municipal, que estaba desempeñando labores estructurales, finalizan este miércoles su vinculación contractual con el Ayuntamiento y «los nuevos contratos aún no se sabe cuándo van a firmarse». Además, asegura, «a esto se suma que la jubilación del puesto de coordinador deportivo en septiembre no tenía una planificación previa y, por tanto, no se ha cubierto esta plaza».

El cierre de la piscina en horario de mañana implica, insisten las concejalas de UP, «que se suspendan todas las actividades de colegios y asociaciones, cursos de adultos y hogares de mayores». Para finalizar, Unidas Podemos anima a los vecinos a que «no se conformen, que se organicen, que recojan firmas, que presionen y que exijan soluciones para que las malas gestiones de unos pocos no afecten a su acceso a los servicios públicos».