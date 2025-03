La falta de una estación de gas retrasa la circulación de los buses de la EMT

La situación de la flota de autobuses urbanos de Plasencia sigue siendo muy delicada. A pesar de que acaban de llegar cinco vehículos de ... segunda mano procedentes de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, la cooperativa no puede ponerlos a circular de forma regular. El equipo de gobierno, en la sesión plenaria celebrada el pasado lunes, dijo que los autobuses «ahora están con el tema de la rotulación, de las consolas y de los GPS». Sin embargo, el principal problema que están sufriendo y el gran motivo por el que no están en la carretera es por la falta de una estación de gas que pueda repostarlos. Es lo que asegura el grupo municipal de Unidas Podemos.

«En varias ocasiones, tanto en comisiones informativas como en el pleno, hemos preguntado si se había previsto el suministro de gas a los autobuses que venían de Madrid, ya que ese era uno de las principales preocupaciones de los trabajadores de la cooperativa. El concejal responsable, David Dóniga, siempre ha contestado que no había problema porque había una empresa suministradora y que estaba previsto. De nuevo su palabra no sirve de nada. Los hechos son que éste es el principal problema actual por el cual los autobuses de segunda mano adquiridos en Madrid no circulan ya por nuestras calles», decía Mavi Mata, portavoz del grupo de Unidas Podemos.

Viaje con pasajeros

La necesidad de instalar una estación para poder alimentar estos autobuses de gas comprimido se hace cada vez mayor porque las averías en la vieja flota de vehículos cada vez se hacen más frecuentes. El pasado fin de semana, se ‘rompió’ otro de los autobuses grandes, de tal forma que la cooperativa solo pudo contar con tres autobuses grandes y uno pequeño, también con dificultades mecánicas, para el inicio de la semana escolar.

Esto llevó a la concesionaria a sacar a la calle el lunes uno de los autobuses de Madrid para complementar el servicio de primera hora para los colegios e institutos. Esa fue la causa principal, por encima de ver puntos críticos, señales y dimensiones de los aparcamientos, como explicó la concesionaria. Solo había tres coches grandes y era necesario un cuarto para prestar el servicio.

El autobús de la EMT se integró en la línea 1 y dio dos vueltas enteras al recorrido para recoger a los estudiantes y a los trabajadores. No pudo completar la jornada matinal al completo porque la cooperativa no tiene dónde repostarlo y no quiere dejar el vehículo sin gas hasta que se instale la estación en la finca de Capote. De esta forma, todas las salidas que realicen los cinco vehículos deben ser muy dosificadas.

Ese lunes, el problema con el servicio regresó a la salida de los colegios e institutos, ya que solo había un coche en la línea 1, lo que despertó el malestar y el enfado de los usuarios, que o bien no pudieron coger el autobús o bien tuvieron que esperar durante un largo periodo de tiempo.

Respuesta del Ayuntamiento

Al conocer la falta de suministro de gas, la portavoz del grupo morado afirmaba ayer que se han dirigido al concejal responsable, sin obtener respuesta. Reconoció que luego preguntó directamente a Fernando Pizarro, «que nos trasladó que la empresa no ha comenzado la instalación de la planta que suministrará el gas, cuya ubicación está prevista en Capote, hasta que no han llegado los autobuses a Plasencia y, por tanto, hay un retraso en su instalación que está dificultando la utilización de los autobuses madrileños de manera normalizada».

La empresa volvió a contar con cuatro vehículos este martes, después de que el autobús pequeño hubiera podido solventar sus problemas mecánicos. Es decir, tuvo dos coches para cada línea, aunque lo preestablecido son tres. Lo malo es que, de los tres autobuses grandes que sobreviven a su largo uso, uno de ellos quedó en el dique seco a causa de otra avería que se produjo según circulaba por la avenida del Valle.

A los problemas mecánicos y la falta de suministro, según Mavi Mata, se suma la lentitud en la compensación que pactaron el Ayuntamiento de Plasencia y la cooperativa para afrontar las pérdidas mensuales. Se liquidan cada dos meses.

Precisamente, ayer ingresaron las cantidades de enero y febrero: «Desde el 15 de enero llevamos hablando con el concejal responsable del servicio, primero para que velara por la seguridad del servicio, al conocer que algunos autobuses circulaban sin ITV, y posteriormente, por la precariedad general y la falta de pago a los trabajadores de la cooperativa».