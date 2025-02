La falta de apoyo de Vox en el presupuesto regional se traslada también a Plasencia

Hasta ahora, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Plasencia era el gran apoyo del equipo de gobierno en las sesiones plenarias. Su representación es de solo un concejal (Purificación Martín) y el refrendo que ofrecía hasta la fecha era meramente simbólico. ... Eso fue hasta este viernes, lugar elegido para aprobar el presupuesto municipal de 2025. Lógicamente, al disfrutar el PP de mayoría absoluta en el arco parlamentario, las cuentas se aprobaron sin problemas. Sin embargo, lo hicieron con el voto negativo de Vox, algo que Fernando Pizarro relacionó a instrucciones del grupo regional tras romperse el pacto de gobierno que mantenían ambos partidos y no llegar a un acuerdo sobre los presupuestos autonómicos de 2025.

Purificación Martín justificó su negativa por «la subida encubierta de impuestos, como los de vehículos de transmisión mecánica, terrenos de naturaleza urbana, IBI y actividad económica» y por el «desprecio a explotar recursos propios», como los parkings o la plaza de toros.

El acalde de la ciudad, en su derecho a réplica, no atribuyó el voto negativo al desacuerdo con las cuentas, «sino porque su partido le ha dicho que no vote a favor. Pero, en nuestro caso, no lo necesitamos. Tenemos mayoría absoluta. No se justifique diciendo «es que no me gustan las cuentas». Es que su partido le ha dicho que no vote a favor los presupuestos».

Pizarro, durante año y medio, ha sido cordial con Martín. Sin embargo, ayer adoptó un tono más beligerante y acusó a Martín de «manifestar falsedades», sobre todo en lo relacionado con las tasas: «No se suben los impuestos, sube la recaudación. Como es usted nueva, se lo vamos a perdonar, pero para subir un impuesto hay que traerlo al pleno. ¿Ha votado en alguna ocasión en este pleno la subida de los impuestos? ¿No? Por lo tanto, no han subido los impuestos. Ha subido la recaudación, sin modificar las cuantías de los impuestos».

Pizarro censuró a Martín por defender su negativa en «afirmaciones basadas en el desconocimiento. Un político que representa a los ciudadanos en una ciudad de estas características, no puede cometer esos errores».