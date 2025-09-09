Exposición por los 600 años del pueblo gitano

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. C. R. La sala Verdugo de Plasencia acoge, a partir de mañana, la exposición '600 años del pueblo gitano', organizada por la Fundación Secretariado Gitano. La muestra conmemora la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica hace seis siglos y reúne ilustraciones de Daniel Belchí, algunas de la campaña 'Lección Gitana' (2018) y otras creadas expresamente para este aniversario. Acompañadas de textos informativos, reflejan momentos históricos, símbolos, valores y aportaciones culturales, que ofrecen una visión alejada de estereotipos. La exposición podrá visitarse hasta el 19 de septiembre.