El expediente de los impagos a policías por las ferias de Plasencia 2018, a punto de cerrarse

El penúltimo pleno de la presente legislatura en el Ayuntamiento de Plasencia ha tenido como único punto del día la cesión de siete agentes ... de la Policía local al Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia para que colaboren en las horas importantes de la feria chinata, que se va a celebrar los días 8 y 9 de julio.

Es un acuerdo de colaboración idéntico al del año pasado, cuando el consistorio placentino también cedió siete agentes para velar por la seguridad en la localidad vecina, atendiendo a la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. Es decir, acudirán de forma voluntaria, en sus días libres, cobrando según el convenio y con el visto bueno de las organizaciones sindicales.

El punto, casi de trámite, ha sido aprobado por todos los grupos políticos, pero Unidas Podemos ha aprovechado el debate para traer a la actualidad aquella polémica de las Ferias placentinas de 2018, cuando agentes de refuerzo procedentes de las localidades de Coria, Hervás, Montehermoso, Trujillo y Navalmoral de la Mata reclamaron que se no se les había pagado por el trabajo realizado.

El Ayuntamiento está abonando los impagos en base a una sentencia tras una denuncia de Trujillo

«Ese expediente sigue pendiente de traer al pleno o de hacer la modificación presupuestaria necesaria para que esos policías cobren lo que les corresponde. Es de recibo que el Ayuntamiento tenga en cuenta la responsabilidad que tiene con otras fuerzas de seguridad, a las que todavía no se ha pagado. El único pago que se ha realizado ha sido una de las policías que ha ido por vía judicial», decía Mavi Mata, portavoz de Podemos.

Álvaro Astasio, concejal de Recursos Humanos, volvió a recordar que aquel error no se debía a la gestión política, que definió de «impecable», sino de «algunos mandos de la Policía local, que no desarrollaron los convenios de manera objetiva». En su día, el equipo de gobierno reconoció que el intendente no llevó a cabo el procedimiento legal pertinente para contar con otros refuerzos y que, por eso, no se sabía cómo pagarlos.

Cinco años después, ese expediente, con una denuncia de varios agentes de Trujillo en el Juzgado Contencioso Administrativo de Cáceres de por medio, está a punto de dar carpetazo final. «En base a esa sentencia, la mayor parte de ese expediente está totalmente cerrado y solo falta un fleco que estamos esperando que los servicios jurídicos puedan resolver. Es cuestión de meses que este mal expediente quede salvado y concluido», explicaba Álvaro Astasio.