«Nosotros estamos aquí y nosotros existimos»

Como si fuera una película coral y tragicómica, de esas que firmaba el mismo Luis García Berlanga, cada vez más actores se van sumando al ... debate, desarrollo y juicio sumarísimo en el que se ha convertido la exposición y difusión de la 'Jeria el Pingu', una jota que estaba destinada a promocionar el Martes Mayor en el Fitur y que se ha convertido en alimento de consumo rápido para los 'talk-shows' de televisiones nacionales. A través de sus caleidoscopios urbanitas, consideran tremendamente divertidas las conductas de las gentes de provincias. Ayer fue el cartel de la Semana Santa sevillana. Hoy es el videoclip de El Gato con Jotas. Ambas, con elementos LGTBI de fondo.

Las últimas televisiones en sumarse al intercambio de chascarrillos han sido varias cadenas nacionales. TVE, a través de su programa 'Mañaneros' y un reportero a pie de campo, llegó a concluir, sin estudio sociológico de por medio, que «hay gente a favor y gente en contra, 50%, la ciudad completamente dividida». Las posturas en contra, según el periodista, mantienen la tesis de que es «obsceno y no representa la esencia de este mercado medieval». Las que están a favor, es porque «ha puesto a Plasencia en el mapa y es revolucionario».

'Espejo Público', de Susanna Griso, tampoco quiso desaprovechar el filón en el que se ha convertido el vídeo de El Gato con Jotas, que ya supera el millón de visualizaciones. En la mesa de debate, Gonzalo Miró destacaba que «por lo pronto y gracias a este vídeo estamos hablando hoy de Plasencia, porque si no... Yo veo el vídeo y la sensación que tengo es que si voy a Plasencia me lo voy a pasar bastante bien».

En esa línea se pronunciaba Toni Cantó, que aseveró que «en una feria como Fitur compites con campañas protagonizadas por grandes figuras mediáticas como lo son Antonio Banderas o Carlos Alcaraz y de este modo has podido hacerte un hueco en el plantel de spots y que se hable de ti».

Como contrapeso a estas opiniones, Antena 3 viajó hasta Plasencia para dar voz a dos personas que no precisamente son simpatizantes del equipo de gobierno: Julián Gutiérrez, presidente de Intramuros, y Nacho Serrano, candidato en las últimas elecciones municipales por Levanta Plasencia. «Es un vídeo soez, no representa a la ciudad ni al Martes Mayor», dijo Gutiérrrez. «¿Publicitariamente qué vende ese vídeo? No se ve Plasencia por ningún lado», asintió Serrano.

Y a todo esto, ¿qué tiene que decir el artista? «¿Qué te parecen las críticas? Que si el vídeo es demasiado gay, que no se ve Plasencia, que es soez…», interrogó Susanna Griso. La respuesta de Sergio Gato fue contundente: «Estamos cansados de escuchar que, si hay una escena de amor donde dos hombres se besen o donde dos mujeres se besen, es un vídeo del orgullo gay. No, señores. Nosotros estamos aquí, nosotros existimos. Y podemos estar en cualquier mercado, comernos cualquier fruta, cualquier patatera… A quien le moleste, que se vaya a varear aceitunas».