Eximen al Ayuntamiento de pagar 4 millones por un conflicto de hace 18 años

El Juzgado nº2 de Plasencia ha rechazado las demandas de Pronorba S.L. contra el Ayuntamiento de Plasencia en su intento de anular la ... compraventa de cuatro parcelas en la avenida de Salamanca, junto al Mundial-82 y adquiridas en 2006 a través de una licitación pública. Solicitaba además una indemnización de más de 4 millones de euros. La empresa argumentaba que no podía edificar en las parcelas debido a la falta de urbanización completa y alegaba un error en el consentimiento del contrato, basándose en que las condiciones de las parcelas no eran las esperadas y que los precios de las viviendas fijados en 2006 ya no eran aplicables.

El Ayuntamiento defendió que la acción de nulidad había prescrito y que Pronorba S.L. nunca solicitó licencias de obra, a diferencia de otras empresas que sí construyeron en la misma zona. La sentencia concluye que la demanda ha caducado y que no hubo vicio en el consentimiento, dado que Pronorba pudo examinar las condiciones antes de la compra y no acreditó la imposibilidad de edificar. El tribunal señaló que la inviabilidad económica de la edificación no justifica un error en el consentimiento, ya que los precios de venta estaban estipulados en la licitación. La sentencia también ha destacado que esta empresa debería haber tomado las precauciones necesarias antes de participar en la licitación.

