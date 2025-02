El exedil socialista Blas Raimundo también competirá por la Alcaldía de Plasencia

El exedil socialista Blas Raimundo quiere volver a la política. Quien fuera primero alcalde de la entidad local menor de San Gil y después concejal ... en el Ayuntamiento de Plasencia durante dos legislaturas consecutivas, formando parte del equipo de gobierno de la socialista Elia María Blanco desde 2003 hasta 2011, ha anunciado que competirá por la Alcaldía en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Lo hará como cabeza de cartel de Juntos por Extremadura.

Raimundo ha convocado una rueda de prensa para este jueves para dar a conocer todos los detalles sobre su inesperado regreso al ruedo político de la mano de una nueva formación, teniendo en cuenta que hace una década que dejó el PSOE o, con más exactitud, fue obligado a abandonar la formación en la que siempre había militado.

Dentro de la agrupación socialista fue uno de los que lideró entonces la denominada 'tercera vía', «con el objetivo de renovar el partido y acabar con los enfrentamientos que había», explicó hace algo más de un año en HOY con motivo de la presentación de su primer libro, en el que recoge parte de sus muchas vivencias políticas. Pero ese intento por la renovación terminó con su expulsión del partido, o su no admisión.

Fin de la inhabilitación

Por eso, cuando se dictó la sentencia del 'caso Plasencia', Raimundo ya no estaba en la política ni en el PSOE. Él fue uno de los concejales, junto con un empresario y la alcaldesa, que fueron condenados por haber troceado contratos en la ciudad para evitar su concurso público y poder adjudicarlos a dedo, según dictaron los jueces.

Blas Raimundo no fue condenado a penas de prisión, pero sí fue inhabilitado para ejercer un cargo público durante siete años. Ese plazo se cumplió el 14 de abril de 2022 y un año después el exalcalde y exconcejal anuncia su regreso a la política. Porque, a pesar del fallo judicial y la condena, «que me arruinaron económica, social y familiarmente, no me arrepiento de nada, estoy orgulloso de la política que hice». Por eso, señaló entonces también que no descartaba regresar a la política. «Siempre he tenido inquietudes y éstas se mantienen y, además, a mí no me echó de la política el pueblo, sino el juez», argumentó.

Los candidatos

Ahora, con la condena cumplida, Raimundo anuncia su vuelta como cabeza de cartel de la candidatura local de Juntos por Extremadura. Es el séptimo candidato en anunciar su participación en las elecciones del 28 de mayo.

El que fuera primer alcalde de San Gil competirá por primera vez por el mando del ayuntamiento matriz con el actual alcalde y candidato del PP, Fernando Pizarro; el socialista Alfredo Moreno; la candidata de Unidas Podemos, Mavi Mata; el cabeza de cartel de Levanta Plasencia, Nacho Serrano; el candidato de Extremeñistas, Jorge Andrade; y la candidata de VOX, Purificación Martín.