El exdirector de Turismo vuelve a pedir una reunión con Bazaga

Francisco Martín, portavoz de la plataforma MSU-Norte de Extremadura y anterior director de Turismo de la Junta de Extremadura, ha querido zanjar la ... polémica y el cruce de acusaciones con Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, que la semana pasada salió al paso de las acusaciones del propio Martín de haber recortado 4,2 millones de euros en materia de turismo para el norte de la región. «Como ex director general de Turismo, por ética y por estética, debería estar un poquito al margen. Lo pide el cargo. No se puede utilizar estos datos políticamente, sobre todo porque no hay ningún recorte. Lo único que hemos hecho es solucionar los problemas que nos hemos encontrado. Nos encontramos 30 millones mal repartidos que el Ministerio no nos aceptaba», dijo la consejera.

Francisco Martín, ahora, ha pedido una nueva reunión con Bazaga para tratar varios puntos fundamentales. Quiere presentar varias demandas en Turismo, Cultura y Patrimonio (planes de sostenibilidad; inversiones en patrimonio natural y turístico; y la creación de un museo nacional sobre América en Plasencia), quiere conocer la nueva reprogramación de los proyectos y acciones con fondos europeos y quiere trasladar sus peticiones para los presupuestos generales de la Junta para 2025.

