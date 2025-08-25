HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La fachada de la residencia en la calle San Fulgencio sigue perimetrada por vallas de seguridad. J. C. R.

Europa cierra las puertas a volver a financiar la obra de los pabellones en Plasencia

El Ayuntamiento estudia solicitar ayudas de otras administraciones, aportar fondos propios o pedir un crédito para culminar la residencia

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:56

El Ayuntamiento de Plasencia busca alternativas para culminar la conversión de los antiguos pabellones militares en residencia de mayores después de haber confirmado que ... no podrá contar con fondos europeos. La cuestión, que lleva meses sobre la mesa, centró buena parte del debate en la última sesión plenaria, donde el cruce de argumentos entre PSOE y equipo de gobierno puso de manifiesto las diferencias sobre el futuro de un proyecto que acumula retrasos, litigios y una notable preocupación ciudadana.

