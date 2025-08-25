Europa cierra las puertas a volver a financiar la obra de los pabellones en Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia busca alternativas para culminar la conversión de los antiguos pabellones militares en residencia de mayores después de haber confirmado que ... no podrá contar con fondos europeos. La cuestión, que lleva meses sobre la mesa, centró buena parte del debate en la última sesión plenaria, donde el cruce de argumentos entre PSOE y equipo de gobierno puso de manifiesto las diferencias sobre el futuro de un proyecto que acumula retrasos, litigios y una notable preocupación ciudadana.

La posición del gobierno local, encabezado por Fernando Pizarro, es clara: la Unión Europea no permite ya la financiación de residencias de mayores dentro de sus programas actuales, por lo que la búsqueda de recursos tendrá que orientarse hacia otras administraciones o hacia el propio presupuesto municipal. Para decidir la vía más adecuada, el consistorio espera el informe que debe elaborar el arquitecto que ya intervino en la modificación del proyecto. Ese documento detallará qué parte de la obra queda por ejecutar y cuánto costará finalizarla.

Con esos datos en la mano, el Ayuntamiento prevé explorar una «doble vía»: solicitar colaboración económica a otras administraciones y, en caso de ser necesario, recurrir a un préstamo o a fondos propios. No se descarta tampoco una solución mixta. La intención del alcalde es tener una decisión tomada antes de los próximos presupuestos municipales y reactivar las obras dentro de esta legislatura.

Desde la oposición, el portavoz socialista, Alfredo Moreno, reprochó al equipo de gobierno la falta de claridad sobre el papel de Europa: «¿Qué pasa con los fondos europeos de la residencia de mayores? ¿Los hemos perdido o no los hemos perdido? ¿O hemos perdido la posibilidad de volver a pedirlos?»

Moreno sostuvo que la premisa de que Europa ya no financia residencias de mayores «no es cierto», y apuntó que se están concediendo subvenciones en otros lugares para este tipo de proyectos. El portavoz socialista exigió aclaraciones sobre el dinero adelantado por el Ayuntamiento, sobre la situación judicial con la empresa Joca y sobre cuestiones más cotidianas, como la retirada del vallado que rodea la obra y que ocupa parte de la calle San Fulgencio.

La respuesta corrió a cargo del portavoz municipal, José Antonio Hernández, que recordó que la imposibilidad de financiar la residencia con fondos europeos no es una novedad. «Desde que conformamos el expediente de petición del nuevo plan EDIL ya nos explicaron que las obras para la residencia de mayores no estaban financiadas. Esa información la conoce usted desde aquel momento», afirmó.

Hernández aseguró que, pese a ello, el Ayuntamiento sigue abierto a cualquier oportunidad que pueda surgir, aunque insistió en que, por el momento, la opción europea está cerrada. En cuanto a la situación judicial con Joca, explicó que las sanciones y penalidades impuestas por el Ayuntamiento han sido confirmadas en los tribunales y que ahora se trabaja en la ejecución de las sentencias para recuperar las cantidades adeudadas. Detalló también que un pleito planteado por la empresa sobre revisión de precios ya ha caducado, mientras que el recurso contra la resolución del contrato está en trámite y podría tener avances a partir de septiembre.

El proyecto de reconversión de los antiguos pabellones militares en residencia de mayores comenzó en 2018 y debía haberse completado en 2020. Sin embargo, los retrasos acumulados y los incumplimientos de la empresa derivaron en la resolución del contrato en 2024. Paralelamente, el Ayuntamiento perdió la posibilidad de recibir más de 1,6 millones de euros de fondos FEDER, que estaban vinculados a la culminación de la obra. Con el proyecto paralizado desde 2023, la prioridad del consistorio es ahora conocer el coste pendiente, licitar de nuevo los trabajos y adjudicar la finalización a otra empresa constructora.