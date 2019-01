El PP placentino estudia construir un nuevo pabellón en el recinto ferial del Berrocal Recinto ferial, con los pabellones, y el Palacio de Congresos. :: a. solé Contempla también la opción de destinar fondos europeos a la renovación de la señalización turística ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 14 enero 2019, 08:12

Son casi cinco millones de euros los que le corresponden a Plasencia de los fondos europeos logrados con la Diputación, pero no todos tienen a día de hoy destino. Y aunque se trata de una pequeña parte del total los que aún no se han asignado, unos 600.000 euros aproximadamente, el Gobierno local está estudiando diversas posibilidades de inversión para ellos. Opciones todas que persiguen mejorar el sector empresarial.

Es el motivo por el que analiza la posibilidad de levantar un nuevo pabellón en el recinto ferial del Berrocal, que sustituya al viejo y que esté en sintonía con el acristalado, con el objetivo de modernizar el complejo, que suponga de verdad que Plasencia tienen un recinto ferial y conectarlo a su vez con el Palacio de Congresos, para potenciar la celebración de eventos en ambas instalaciones.

Independientemente de que las ferias se trasladen a otro espacio en algún momento, desde el Gobierno local se considera que el recinto ferial está consolidado en el Berrocal y que, por ello, es preciso llevar a cabo obras que lo mejoren y modernicen.

No obstante, no es la única posibilidad que está sobre la mesa, porque también de está estudiando la opción de invertir esos 600.000 euros, que podrían incrementarse finalmente con los fondos sobrantes de otras actuaciones ya decididas, a la mejora de la señalización en la ciudad, en general, y de la zona centro, en particular. Se trata, además, de una vieja reivindicación tanto de la Asociación de Alojamientos Turísticos de Plasencia (Altup) como de la asociación de comerciantes de la zona centro.

«Hace más de una década que no se renueva la señalización en la ciudad y, por eso, consideramos que es algo que urge que se haga para mejorar la situación del sector turístico», ha solicitado en más de una ocasión Teo Magdaleno, presidente de Altup. Desde su punto de vista, «el visitante se pierde en la ciudad». Tanto para acceder al centro como para encontrar nuevos recursos que no estaban hace una década. Por tanto, atractivos locales que según Altup -entidad que aglutina a una veintena de empresas turísticas- se están desaprovechando o no se les está sacando su máximo rendimiento. «No puede ser que no estén indicados el centro universitario, el hospital, la ermita de la Virgen del Puerto o el yacimiento arqueológico de Santo Tomé».

En la misma línea, el presidente de los comerciantes de la zona centro, Fernando Santiago, ha solicitado también, en más de una ocasión, «un plan director que regule de verdad el tráfico, que mejore las señales que hoy son deficitarias, los accesos y los aparcamientos... En definitiva, que contribuya a ordenar un espacio como es el centro de Plasencia que no tiene una regulación aceptable».

En cualquier caso, más allá de estas peticiones mantenidas en el tiempo, el Gobierno local aún no ha decidido el destino final de los fondos europeos que restan por invertirse de los casi cinco millones que corresponden a la ciudad de los logrados de forma conjunta con la Diputación. Unos fondos, cabe recordar, que en su mayor parte -unos tres millones de euros- harán posible que Plasencia cuente con dos grandes aparcamientos gratuitos: el que ya se construye en la calle Velázquez, en las traseras de Sor Valentina Mirón, y el que está previsto que comience el próximo verano en Eulogio González. El primero contará con 300 plazas en dos plantas y el segundo con 120 plazas repartidas en tres plantas.