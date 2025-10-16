HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz

Estela Muñoz presenta ‘Renacer’, un testimonio de lucha y esperanza

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Estela Muñoz, escritora y sargento de la Guardia Civil, presentará su libro ‘Renacer’ mañana a las 20.00 horas en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia. La obra, inspirada en su experiencia personal de lucha contra un glioblastoma y un pasado de maltrato, se ha convertido en un testimonio de esperanza, coraje y reconstrucción. Durante el acto, abierto al público, Estela Muñoz compartirá fragmentos del libro y reflexionará sobre su proceso vital. La presentación será también un gesto de apoyo y visibilización hacia quienes enfrentan la enfermedad o la violencia de género. «No están solos», afirma la autora, cuyo mensaje busca inspirar a otros a resistir y seguir adelante. También estará presente buena parte de su entorno profesional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  6. 6 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  7. 7 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  8. 8 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  9. 9 La ONCE deja 815.000 euros en Extremadura: «Es una alegría repartir dinero a gente a la que le hace falta»
  10. 10

    Badajoz busca bomberos y encuentra una legión de aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estela Muñoz presenta ‘Renacer’, un testimonio de lucha y esperanza