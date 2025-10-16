Estela Muñoz presenta ‘Renacer’, un testimonio de lucha y esperanza

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Estela Muñoz, escritora y sargento de la Guardia Civil, presentará su libro ‘Renacer’ mañana a las 20.00 horas en el Centro Cultural Las Claras de Plasencia. La obra, inspirada en su experiencia personal de lucha contra un glioblastoma y un pasado de maltrato, se ha convertido en un testimonio de esperanza, coraje y reconstrucción. Durante el acto, abierto al público, Estela Muñoz compartirá fragmentos del libro y reflexionará sobre su proceso vital. La presentación será también un gesto de apoyo y visibilización hacia quienes enfrentan la enfermedad o la violencia de género. «No están solos», afirma la autora, cuyo mensaje busca inspirar a otros a resistir y seguir adelante. También estará presente buena parte de su entorno profesional.