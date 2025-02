El estanco de la calle del Sol de Plasencia vuelve a sufrir un acto de vandalismo

Hace dos años fue objeto de un robo mediante el método del alunizaje. Y en la noche de este domingo, ha vuelto ha vuelto ... a sufrir las acciones del vandalismo. El estanco de la calle sol de Plasencia ha amanecido este lunes con su persiana de acceso parcialmente destrozada, aunque no hay que lamentar ni robos ni daños materiales en el interior del establecimiento. Tendrán que ser los peritos de la aseguradora los que dictaminen si la causa ha sido motivada por un robo frustrado o por un simple acto de gamberrismo.

«He ido a abrir el estanco esta mañana (por el lunes) y me he encontrado la puerta abollada, aunque hay quien me ha dicho que a las diez de la noche del domingo pasó por aquí y ya se encontraba en este estado», decía su propietario Feliciano Alonso.

El dueño del estanco tenía intención de denunciar el suceso en la comisaría de la Policía Nacional para que su aseguradora posteriormente pueda sustituir la puerta.

Tercer suceso

Es el tercer susto en apenas dos años que sufre el estanco de la calle del Sol. Los dos primeros tuvieron lugar en marzo de 2021. Una semana antes del ya citado robo a través del método del alunizaje, el local sufrió un intento de asalto. Entonces, los ladrones no lograron acceder al interior porque los operarios que trabajaban en la recogida de basura les dieron el alto.

Sin embargo, una semana después y seguramente los mismos autores, consiguieron su objetivo. Lanzaron un coche contra la fachada, un Seat Ibiza de color rojo que había sido robado en Malpartida de Plasencia y destrozaron la puerta y las vitrinas. Accedieron al interior y se llevaron unos 1.800 euros en efectivo y cartones por valor de unos 12.000 euros.