La estación de tren, con una caseta de obra como taquilla y sin venta de billetes En la renovada infraestructura no se pueden solicitar las tarjetas de descuento para jubilados y personas con discapacidad

Caseta de obra que hace las funciones de taquilla, aunque no se venden billetes, en la estación.

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA. Martes, 18 de enero 2022, 07:38

Aunque supuestamente la reforma ya estaba ultimada, en ella se han invertido 3,4 millones de euros, no fue hasta el pasado 13 de diciembre cuando los trenes y los viajeros regresaron a la nueva estación de tren. Ese día se abrió al público porque de nuevo se restableció el tráfico ferroviario en los 16,7 kilómetros de vía entre Monfragüe y Plasencia, que permanecían cerrados desde el pasado mes de julio, con motivo de las obras de remodelación de este tramo para adaptarlo a la alta velocidad.

Sin embargo, lo que sigue sin haber en la nueva estación de tren de Plasencia es una taquilla. En su lugar hoy continúa la caseta de obra que se habilitó hace tiempo, pero en la que es imposible comprar un billete de tren ni hacer ninguna gestión. De hecho, los usuarios que acierten a saber que esa caseta, que está en la entrada del recinto, es el único punto de información al que acudir podrán resolver algunas dudas y poco más.

Porque en la estación de tren de Plasencia no hay forma de comprar ningún billete. Los trabajadores que están en la caseta invitan a los usuarios a hacerlo por internet, en la oficina de Correos o dentro del mismo tren si no va lleno. Porque tampoco funciona ya la máquina expendedora de billetes que se instaló durante unas semanas.

Renfe no ha respondido a la petición planteada por este periódico para conocer cuándo se solventará esta deficiencia. Hasta entonces los placentinos o habitantes procedentes de las comarcas del norte no solo no podrán adquirir un billete en la estación de tren, sino que tampoco podrán solicitar las tarjetas de descuento para jubilados y personas con discapacidad, porque esta operación solo se puede hacer en una taquilla. Así que las personas que la han solicitado se han encontrado con la recomendación de acercarse a la estación más próxima para ello, que es la de Cáceres.

A estas deficiencias se suma el recorte en las conexiones ferroviarias con Madrid que ha experimentado la ciudad, que el alcalde ha cifrado en un 50% en comparación con las que había antes de la pandemia y que el Ayuntamiento ha reclamado al Gobierno, Junta y Renfe que corrija.

En cuanto a la estación de autobuses, el presidente vecinal de Intramuros ha denunciado que la misma permanece cerrada al público durante los fines de semana, lo que supone otro obstáculo más en las comunicaciones de la ciudad.