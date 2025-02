La estación que espera al tren

A. B. H. Lunes, 6 de diciembre 2021, 10:10 Comenta Compartir

Tras una inversión de 3,4 millones de euros y aunque con un año de retraso, motivado en parte por la pandemia, la reforma de la estación de tren de Plasencia está terminada y la infraestructura, por ello, preparada para la llegada de la alta velocidad.

La intervención ejecutada por la UTE formada por Cotodisa, Construcciones Sevilla Nevado y Fernández Molina comenzó en octubre de 2019 y ha cambiado la estación en su conjunto, tanto el entorno, como los accesos, los edificios y las propias vías. Se ha creado una nueva plaza, con accesos rodados y aparcamiento techado con 57 plazas, y se ha recuperado parte del muelle anexo que había. Se ha derruido la mitad del mismo, de este vestigio del pasado industrial placentino, y se ha recuperado la otra mitad, para que en un futuro haga las funciones de cafetería.

En el edificio central no solo se ha recuperado la doble altura que tenía, sino que se ha ampliado con el espacio que antes ocupaban la cafetería y los aseos, y una pérgola conecta este edificio con el muelle que se reconvertirá en cafetería.

El problema es que aunque la estación está terminada ningún tren llega a ella. Porque sigue sin estar terminada la vía ferroviaria hasta Monfragüe, de tal modo que los viajeros llegan hasta este apeadero y son trasladados hasta la ciudad en autobús.

Fue el pasado 1 de julio cuando se interrumpió la circulación ferroviaria entre Plasencia y Monfragüe para poder llevar a cabo en este tramo la renovación de las vías. 16,7 kilómetros que debían haber estado listos en octubre, cuando se cumplieron los cuatro meses de plazo de ejecución que había, pero que ni lo estuvieron entonces ni lo están ahora. A día de hoy el tramo sigue cerrado y Adif no sabe si los trabajos habrán o no terminado para la Navidad, por lo que no hay fecha para la llegada del tren y los viajeros a la remodelada estación de Plasencia. Por el momento los viajeros siguen siendo trasladados en autobús desde la estación de Plasencia hasta la de Monfragüe para que puedan coger el tren, de la misma manera que cuando se bajan en Monfragüe son trasladados por carretera hasta la ciudad. Por lo tanto, «hasta que no esté en servicio la línea entre Plasencia y Monfragüe el uso de la estación va a ser muy limitado, ya que los clientes de Renfe son transbordados por carretera y realmente no necesitan acceder a la estación salvo para usar los aseos», señala Adif.

También que a la línea Plasencia-Monfragüe «le queda poco pero necesita la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria», por lo que sigue sin haber fecha para la llegada del tren a la ciudad.