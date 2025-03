«Espero que mi reconocimiento en el flamenco traiga trabajo»

El Festival Internacional del Cante de las Minas es el certamen más importante del panorama flamenco. Antiguas y nuevas generaciones de cantaores y artistas se ... encuentran en La Unión desde 1961 para mezclar las tendencias más puristas con la vanguardia del lenguaje. Las semifinales de este certamen se celebrarán en la 'Catedral del Cante' de la localidad murciana los días 9, 10 y 11 de agosto y ahí estarán los catorce mejores en la modalidad de cante. Entre ellos, un placentino, Pablo Moreno Gutiérrez, uno de los clasificados más jóvenes –tiene solo 27 años– y el único de la penúltima ronda que no es andaluz.

–Vaya exitazo.

–No me lo esperaba. Incluso, eché la solicitud para el concurso el día que se cerraba el plazo de inscripción. Tenía un buen presentimiento y me dije a mí mismo: «¿Por qué no voy a poder estar yo ahí?» Pero en ningún momento pensaba que me iban a llamar para hacer la prueba y menos sabiendo que han echado la solicitud unos cien cantaores. Hice la selectiva el sábado 22 de julio en La Unión, pero me sentí con mucha presión y con muchos nervios. Sin embargo, este viernes me llamaron para decirme que estaba en la semifinal. Imagínate; una alegría enorme, porque es la Champions de los concursos de flamenco.

–Denos detalles de esa fase clasificatoria.

–Los cantaores solo podemos hacer cuatro cantes. He pasado a la semifinal con mineras y tangos, pero no es suficiente para intentar ganar la lámpara minera, que es el premio grande, ya que tendría que haber pasado con otro cante más. Tendré que pelear por llevarme el premio de mineras y el premio de tangos. De los cantaores que hay en semifinales, solo hay cuatro que tienen opción de alcanzar la lámpara minera. De todas formas, estar ahí ya es una satisfacción.

–El 10 de agosto va a ser uno e los días más importantes de su carrera.

–Me voy a poner en un escaparate donde me van a ver muchas personas. Acudirá gente de las peñas flamencas, de los festivales, organizadores, programadores... Si les gusta mi cante y lo hago bien, me abre un mercado más allá de Extremadura. Es un escalón muy grande.

Semifinales «Es una alegría enorme. El Cante de las Minas es la Champions del flamenco»

–Háblenos de sus inicios. Ya hacía sus pinitos en las Josefinas...

–Era uno de los que organizaba todas las actuaciones de fin de curso, siempre estaba en el coro del colegio tocando la guitarra y canturreando. Cuando empecé ya un poco más en serio, me proponían cantar solo, pero me daba mucha vergüenza. Cuando muchos profesores o compañeros del colegio se han enterado a lo que me dedico, se han sorprendido bastante.

–¿Cuándo empezó a formarse como cantaor?

–Empecé dando clases con un guitarrista de Cáceres que se llama Perico de la Paula. Iba y venía para dar clases con él, cuando salía del colegio, un par de veces a la semana. Estuve un año y algo hasta que me dijo: «Pablo, yo ya no te puedo enseñar más. Tienes que irte a otro sitio a seguir creciendo».

–Y con 17 años se fue a estudiar a Sevilla.

–A la Fundación Cristina Heeren, una escuela de flamenco que creó una norteamericana. Allí me estuve formando como artista y ya empecé a trabajar y a cantar en los tablaos. Luego he estado en Madrid y también en Cáceres, donde he estudiado un grado superior de producción audiovisual y espectáculos.

Plasencia «Nadie es profeta en su tierra, pero creo que la gente sí sabe quién soy y sabe apreciarme»

–¿Cuáles han sido sus grandes referencias?

–Sobre todo, mis maestros de la Fundación, pero me gusta escuchar a todo el mundo. Me apasionan los cantaores extremeños, como Juan Cantero, La Marelu, Porrina... Me gusta aprender de los que se expresan cantando. Me acuesto y me despierto escuchando flamenco.

–¿Se sufre mucho en la profesión que ha elegido?

–La verdad es que sí. El artista es una profesión muy incierta, aunque es algo que tampoco eliges. El artista nace con ello. Yo quiero estar en un escenario, porque es donde me siento pleno. Se sufre cuando la gente no lo comprende o cuando hay rachas en las que no hay mucho trabajo. Pero nunca me he rendido. Lo que más amo en esta vida es cantar. Por suerte, he tenido el apoyo de mi familia y de mis amigos, que me han ayudado a no rendirme y a seguir en el camino correcto. Cuando llega una satisfacción como ésta, lo celebramos todos. Ayer nos hemos pegado una juerga buena. Pase lo que pase, hay que celebrar estas alegrías, compartirlas con la gente que me quiere, que me apoya y que me ha visto crecer artísticamente.

–¿Se siente reconocido en Plasencia?

–Nadie es profeta en su tierra, al menos hasta que no consigues algo importante. Luego te quiere todo el mundo. Pero creo que en Plasencia la gente sí sabe quién soy y sabe apreciarme. He actuado varias veces en el Teatro Alkázar, he estado en el festival de la Peña Flamenca y he acudido en alguna ocasión con mi espectáculo. El alcalde, Fernando Pizarro, cuando les he presentado una propuesta cultural, siempre me ha apoyado. Espero que este éxito me ayude a actuar en sitios más grandes, como en la Torre Lucía o en la Plaza Mayor. Me gustaría dar un paso más en mi tierra, hacer un espectáculo de flamenco grande, con baile y con colaboraciones de artistas invitados. Espero que la gente vea que valgo y que mi reconocimiento traiga trabajo.