La Escuela de Pequeños Exploradores vuelve a Los Pinos el 16 de septiembre

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El parque de Los Pinos vuelve a abrir sus puertas de la Escuela de Pequeños Exploradores, una iniciativa educativa que alcanza ya su cuarta edición y que busca acercar la naturaleza a los más pequeños a través del juego, el descubrimiento y la convivencia. La propuesta, impulsada por Naturaleza Amiga Extremadura en colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia, se desarrollará entre el 16 de septiembre y el 27 de mayo en el Aula de la Naturaleza de Los Pinos.

La actividad está dirigida a niños y niñas de 5 a 9 años, que podrán elegir entre cuatro grupos distribuidos en horario de tarde, los martes (16.00-17.30 o 17.30-19.00) y miércoles (16.00-17.30 o 17.30-19.00). Cada sesión está pensada para favorecer la participación en grupos reducidos, facilitando así la atención personalizada y el contacto directo con el entorno.

La matrícula incluye un seguro anual de accidentes y un kit del explorador, con una inscripción inicial de 50 euros que cubre el mes de septiembre y una cuota mensual de 25 euros. Una inversión que, según los organizadores, se traduce en experiencias enriquecedoras al aire libre y en un aprendizaje que va más allá del aula tradicional.

Los contenidos de la escuela giran en torno al conocimiento del medio natural, con actividades tan variadas como el reconocimiento de animales y plantas, la orientación con mapas, la identificación de huellas y rastros o talleres de arte en la naturaleza. Además, el programa incorpora dinámicas en inglés relacionadas con el medio ambiente y, como uno de sus objetivos principales, fomenta la desconexión de las tecnologías para volver a disfrutar del juego libre y de la exploración del entorno.

Las inscripciones ya están abiertas y las familias interesadas pueden formalizar la participación en el teléfono 620 686 894.