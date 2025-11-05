HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 5 de noviembre, en Extremadura?
Ignacio Camacho, escritor y periodista del ABC, al lado de David Moreno y Fernando Pizarro. J. C. R.

El escritor y periodista Ignacio Camacho inaugura el curso académico del centro de la UNED en Plasencia

Las instituciones reafirmaron su respaldo a la educación a distancia como garantía para que ningún estudiante quede excluido de la educación

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

El salón de actos del Centro Asociado de la UNED de Plasencia acogió en la tarde noche del martes la inauguración del curso académico 2025-2026. El acto tuvo como eje principal la conferencia de Ignacio Camacho, periodista y columnista de ABC (en primer término) y en el mismo estuvo presente el alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, y el director general de personal docente de la Junta de Extremadura, David Moreno, quienes reafirmaron el respaldo de las instituciones a las que representan a la educación a distancia como garantía para que ningún estudiante quede excluido por motivos económicos, personales o geográficos.

Curso 25/26

El curso 2025-2026 ofrece titulaciones en cinco grandes áreas académicas y la posibilidad de cursarlas en distintas modalidades: grado individual, doble grado o grado combinado.

En Artes y Humanidades, se mantienen los grados en Antropología Social y Cultural, Estudios Ingleses, Filosofía, Geografía e Historia, Historia del Arte y Lengua y Literatura Españolas.

En Ciencias, figuran los grados en Ciencias Ambientales, Física, Matemáticas y Química.

En el ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas, la oferta incluye Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Ciencia Política y de la Administración, Criminología, Derecho, Economía, Educación Infantil, Educación Social, Pedagogía, Sociología, Trabajo Social y Turismo.

En Ciencias de la Salud, se mantiene el Grado en Psicología.

Y en Ingeniería y Arquitectura, pueden cursarse Ingeniería de la Energía, Ingeniería Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería Informática, Tecnologías Industriales y Mecánica.

