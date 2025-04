La escasez de madera eleva el coste y retrasa la reforma del templo de San Martín en Plasencia

Si no surgen nuevos imprevistos, la reforma del templo de San Martín acabará justo para el arranque de la exposición de Las Edades del Hombre. ... La falta de suministros que desde hace meses afecta a multitud de obras, que ha obligado en algunos casos a revisar y elevar los presupuestos de las mismas, también lo está haciendo a la reforma del templo de San Martín.

En este caso, por la dificultad para encontrar en el mercado madera natural y por el alto precio que se pide por ella dada la escasez que hay. Pero se trata de un material imprescindible para reparar el artesonado del techo de la iglesia, una de las partes del templo junto con el retablo de Luis de Morales más afectada por el incendio que en agosto de 2020 alcanzó el interior de la iglesia, provocado por la imprudencia de unos menores de 14 años. Porque la cubierta resultó dañada en su estructura, tanto en las vigas de madera más próximas a la puerta donde empezó el incendio como en el entrevigado de tablas de madera, que se desprendió parcialmente.

Poco más de un año después de que se produjera el fuego, el pasado septiembre comenzaron las obras de reforma del templo y del retablo con un presupuesto de 480.000 euros: 220.000 para el templo y 260.000 para el retablo. Financiadas a partes iguales entre el Obispado, la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Plasencia, el plazo de ejecución establecido fijaba el fin de los trabajos de reforma en el templo para marzo.

40.000 euros más

Sin embargo, este plazo ya no podrá cumplirse por la dificultad con la que se ha encontrado la constructora para adquirir madera natural en el mercado. Un obstáculo que supondrá un incremento en el presupuesto de unos 40.000 euros y que el plazo de ejecución se alargue un mes más. No obstante, si no se producen nuevos imprevistos, la reforma de este templo del siglo XIII, uno de los más antiguos de la ciudad, podrá estar lista para la inauguración de las Edades del Hombre, la muestra sacra que llegará por primera vez a Plasencia esta primavera y que se desarrollará desde la primera quincena de mayo hasta diciembre.

Lo que no estará para este inicio es el retablo de Luis de Morales, una pieza muy significativa en la pintura manierista en Extremadura y joya de San Martín. Tal como ha explicado en una entrevista en este periódico Antonio Luis Galán, comisario de las Edades del Hombre, los daños ocasionados por el incendio especialmente en las tablas superiores del retablo impiden que su restauración esté lista para la apertura de la muestra.

El fuego elevó tanto la temperatura de la iglesia que el retablo se venció y se giró. Y el barniz absorbió el humo, que cubrió el retablo con una capa de grasa especialmente opaca en la parte alta de la composición.