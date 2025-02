Unas escaleras insalvables para Luisa

A. B. H. Viernes, 17 de diciembre 2021, 07:23 Comenta Compartir

Antes tenía algo de movilidad, ahora ninguna». Por eso la única forma de conseguir que Luisa Fernández Benito, una mujer de 55 años con discapacidad física y psíquica, pueda salir de casa es «que unos cuantos la cojamos a pulso a ella y a su silla de ruedas», explican Milagros, la hermana de Luisa, y su hija Carmen, las dos personas que cada día la atienden y cuidan desde que falleció su madre hace ya ocho años.

«Desde entonces tenemos este problema, porque desde entonces Luisa apenas se puede mover, y para salir del bloque hay que sortear unas escaleras empinadas». Por eso no bastan las fuerzas de Milagros y Carmen ni tampoco la ayuda diaria que reciben de Gema, sobrina de Luisa, para sacarla a la calle. «Los médicos vienen a casa, la última vez para ponerle la vacuna de la gripe; creemos que así no podemos seguir». Pero ya no saben qué hacer para que la Junta, propietaria del bloque de viviendas sociales en el que reside esta mujer en silla de ruedas, en el número 11 de la calle Severo Ochoa en el barrio de La Esperanza, «dé una solución a la situación que tenemos», reclaman las mujeres.

«Hace dos años se comprometieron a poner una rampa, me dijeron que ya había presupuesto para ello, 25.000 euros, pero no se ha hecho nada», lamenta Carmen Montes, presidenta vecinal de La Esperanza. «Desde entonces he llamado más de una vez, he preguntado, me he interesado, pero no me dicen nada». Y Luisa, reiteran sus familiares, «sigue encerrada en casa, sin poder salir». Reclaman a la Junta la construcción de una rampa que mejore la vida de Luisa y también de las personas mayores que residen en el bloque y para las que también cada vez más las escaleras se están convirtiendo en una barrera infranqueable.