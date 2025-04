«Han entrado en mi cuenta y me han robado 67.000 euros»

Las ciberestafas han crecido en la región y en los últimos meses han afectado en gran medida a clientes de Unicaja, coincidiendo con la fusión ... con Liberbank. El placentino Teófilo Magdaleno Fuentes ha sido una de las víctimas. A día de hoy sigue intentando recuperar la totalidad del dinero que sacaron de su cuenta: 67.033 euros.

«Lo hicieron entre las 21.50 horas del 30 de junio y las 3.13 horas del 1 de julio», detalla. «A través de 32 operaciones bancarias, 26 recargos prepago con la tarjeta con cantidades de 1.500 y 2.000 euros, y de ocho transferencias de entre 3.177 y 4.900 euros».

Teófilo Magdaleno tenía cuatro cuentas abiertas, dos en Liberbank y otras dos en Unicaja. «Con la fusión me recomendaron dejarlas en dos y eso hice; dejé las dos de Unicaja y el dinero de las otras cuentas lo metí en una de esta entidad». Y fue la que robaron, «en la otra apenas tenía dinero».

El 26 de junio de 2022 comenzaron sus problemas con la banca online. «No podía trabajar, me echaba continuamente; fui a la entidad bancaria a por nuevos códigos, pero seguí con los problemas», cuenta. El 30 de junio tenía operaciones de pago que realizar y accedió de nuevo a la banca online. «Y me encontré con los mismos problemas». Por eso, explica, si los SMS que le habían llegado a su móvil durante esos días, instándole a pinchar un enlace para actualizar sus contraseñas «no los había tenido en cuenta», ese día sí lo hizo al que le llegó: «El mensaje decía que era la última oportunidad para actualizar mi banca online».

Nada más pinchar el link, el teléfono le dejó de funcionar. «Eran las 21.50 horas, lo recuerdo perfectamente, y ya no pude ni acceder a la banca ni utilizar el teléfono para nada». Al día siguiente, el 1 de julio fue a la oficina de Unicaja del barrio de Miralvalle. «Conté lo que me pasaba, en la oficina intentaron resolverlo y no pudieron y me dijeron que fuera a mi compañía telefónica a por un duplicado de la tarjeta». Lo hizo, regresó al banco, el móvil ya le funcionaba y con las nuevas claves que le dieron accedió a su cuenta. «Y cuando vi que me habían casi vaciado la cuenta me puse nervioso, a dar voces, a gritar que me habían robado».

El extracto de las operaciones que le proporcionó Unicaja detaballa las extracciones realizadas en apenas cinco horas. Acudió a la comisaría de la Policía Nacional a presentar la correspondiente denuncia y volvió a la entidad bancaria con una copia de la misma. «Entonces me dijeron que era probable que el dinero sacado por transferencias lo pudiera recuperar, pero el de la tarjeta era más difícil».

De hecho, ese mismo mes de julio, apenas 15 días después, «ese dinero lo había recuperado; en total, 28.500 euros», aclara este placentino. «Por eso, con el asesoramiento de la Unión de Consumidores de Extremadura presenté una reclamación en Unicaja para que me devolvieran la cuantía que restaba, 38.500 euros más intereses».

A día de hoy, asegura Teófilo Magdaleno, «ni me han devuelto el dinero ni la entidad ha respondido por escrito a mi reclamación». Por eso ha decidido llevar su petición a la vía judicial. «He presentado una denuncia en la que pido la devolución de ese dinero y confío en alcanzar un acuerdo en un acto de conciliación», señala.

Porque este placentino no cree que el robo que ha sufrido se deba a un error suyo. «Yo pinché en el enlace, pero el banco permitió que se hicieran pagos con mi tarjeta y transferencias desde mi cuenta por cantidades que superan con mucho el límite que tenía en ambas, y nadie se dio cuenta y a mí no se me avisó de lo que estaba ocurriendo». Teófilo Magdaleno mantiene que «el banco es el guardián de nuestro dinero y la fusión con Liberbank no se llevó a cabo con las medidas de seguridad precisas; creo que fallaron en la custodia y ese es un error suyo y no de los ciudadanos, porque como mi caso hay decenas en la provincia cacereña». De hecho, «hasta la fusión no había tenido problema alguno con ninguna de las dos entidades».

Unicaja, por su parte, ha preferido no hacer declaraciones al respecto.