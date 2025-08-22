El Encuentro de Cultura y Cine en el Mundo Rural a Plasencia llega con cine y música El programa 'Al Fresco', que cumple su novena edición, se desarrollará del 1 al 5 de septiembre en el Espacio de la Magdalena y en la plaza de la Catedral

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 22 de agosto 2025, 07:45 Comenta Compartir

Plasencia acogerá del 1 al 5 de septiembre la novena edición de 'Al Fresco. Encuentro de Cultura y Cine en el Mundo Rural', una cita que desde 2017 se ha consolidado como referente cultural en la capital del Jerte y que cada año convierte la ciudad en un punto de encuentro para el cine, la poesía, la música y el diálogo.

La programación de este año se desarrollará en el Espacio de la Magdalena y en la plaza de la Catedral, con una propuesta que combina proyecciones cinematográficas, charlas, recitales, coloquios y actuaciones musicales.

El festival se celebrará desde el lunes 1 hasta el jueves 5 de septiembre en la Magdalena. Se abrirá el lunes con la proyección de 'Almas en penas de Inisherin', una comedia dramática ambientada en la costa irlandesa. Al día siguiente, el martes 2, será el turno del documental 'Geografías de la soledad', que aborda la lucha medioambiental a través de la experiencia de una activista ecologista. Ambas proyecciones serán a las 21.30 horas.

El miércoles 3, a las 20.30 horas, se grabará en directo el programa de radio placentino 'Up to the Record', centrado en el 'fantaterror' español, seguido de la proyección del clásico de Chicho Ibáñez Serrador '¿Quién puede matar a un niño?'.

La jornada del jueves 4 estará dedicada a la poesía y al cine extremeño. A las 20.30 horas, el poeta placentino Demetrio Alonso ofrecerá un recital, y a las 21.30 horas se proyectará 'Karen', de María Pérez Sanz, rodada en la dehesa extremeña. La noche concluirá con un coloquio entre la cineasta y el poeta, abierto a la participación del público.

El festival se cerrará el viernes 5 en la plaza de la Catedral con una doble cita de las charlas 'Al Fresco'. A las 20.00 horas intervendrá el Colectivo Cala, que presentará un corto documental realizado con mujeres gitanas de Plasencia. A las 21.00 horas tomará el relevo la Perdiz Roja Magazine junto a la Underground Colectiva, que compartirán experiencias sobre proyectos culturales en Castilla y Extremadura. Y a las 22.30 horas, la portada de la Catedral Vieja será escenario del concierto del grupo vallisoletano Delameseta, que propone un original folclorismo urbano, combinando panderetas y sintetizadores.