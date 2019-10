Encerrados más de una hora en un ascensor REDACCIÓN. Martes, 22 octubre 2019, 08:33

«Ha sido una vergüenza no por la respuesta de la Policía Local y los bomberos, sino porque no hay en la ciudad un servicio técnico que se ocupe del ascensor del Dama», criticó ayer Diego Neria, tras permanecer encerrado en este ascensor durante más de una hora. «Hemos sido tres las personas que nos hemos quedado encerradas a unos tres metros de la salida del ascensor por Luis de Toro, a consecuencia de una avería», relata. «El problema es que nos han tenido que sacar los bomberos porque aquí en la ciudad no hay técnicos que se ocupen del mismo y había que esperar a que viniera uno desde Cáceres». El concejal David Dóniga garantizó ayer que «solicitaremos a la empresa que cuente con un servicio técnico en Plasencia, porque las averías del ascensor son frecuentes y los ciudadanos no pueden esperar que cada vez que surja un problema venga un técnico desde la capital cacereña», dijo ayer el edil.