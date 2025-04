Encerrados en casa por culpa de las escaleras

Ana B. Hernández Martes, 1 de febrero 2022, 07:28 Comenta Compartir

La voz de alarma la dieron los familiares de Luisa Fernández Benito, una mujer de 55 años con discapacidad física y psíquica, que no puede salir a la calle «si unos cuantos no la cojamos a pulso a ella y a su silla de ruedas». Porque la poca movilidad que tenía antes la ha perdido por completo y ahora ya, «sin que ella pueda sujetarse en pie, solo cogiéndola podemos sacarla del portal», explican quienes la cuidan.

No solo porque su bloque –el número 11 de la calle Severo Ochoa– no tiene ascensor, sino porque para salir del mismo hay que sortear unas empinadas escaleras. Un problema que no es exclusivo del bloque en que vive Luisa y que, por tanto, no solo afecta a esta mujer en silla de ruedas ni mucho menos.

Es el problema al que se enfrentan cada vez más vecinos del barrio de La Esperanza, residentes en las viviendas sociales de la Junta de Extremadura.

«Son 19 bloques, dos tienen rampas de acceso y otro unas escaleras más bajas y asequibles; en el resto son un absoluto obstáculo, los peldaños son inmensos», resume Carmen Montes, presidenta vecinal de La Esperanza. «Por eso son cada vez más los vecinos a los que salir a la calle les resulta más que complicado; a mí me está comenzando a ocurrir también». Porque la accesibilidad en estos bloques de viviendas sociales de la Junta brilla por su ausencia.

Hace más de tres décadas, cuando la administración regional entregó los pisos, «no había ningún problema, claro, porque éramos jóvenes y podíamos bajar y subir escaleras con facilidad». Pero ahora la realidad es un muy distinta y los vecinos reclaman una solución.

«Llevo ocho mese sin poder salir porque mi salud ha empeorado y me cuesta mucho moverme; bajar y subir las escaleras del bloque y del portal me resulta imposible», afirma Julia, residente en el bloque número 2. «En mi misma situación se encuentran otras dos mujeres».

Petra vive en el número 16. «Apenas me puedo mover, me he caído y aún no estoy recuperada y no sé si lo llegaré a estar, así que ya no sé los meses que llevo sin salir de casa», señala Petra. «Solo puede acceder a la calle cuando yo o alguna de mis hermanas la ayudamos, pero aun así es un calvario para ella», afirma su hijo José María. «Vive en un tercero y son muchos los escalones que tiene que bajar para salir a la calle, es necesario que se nos dé una solución».

Los vecinos de La Esperanza llevan tiempo reclamándola, pero siguen esperándola sin éxito. «Por eso hemos pedido al Ayuntamiento que nos ayude, porque en la Junta no nos hacen caso y cada vez son más las personas que están aisladas en sus casas por las escaleras», asegura la presidenta vecinal. Este periódico ha preguntado a la administración regional si estudia alguna solución para estos bloques que son de su competencia, pero por el momento la Junta no ha respondido.

